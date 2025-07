El exjugador del Athletic Club y vecino de Laguardia, Óscar de Marcos, vivió ayer una jornada muy especial en su tierra natal. Coincidiendo con ... el cierre de su tradicional campus de verano con jóvenes futbolistas de la zona, el campo de fútbol de la localidad que le vio nacer ha pasado a llevar su nombre en un simbólico acto que refuerza su vínculo con Rioja Alavesa. Además, esta misma semana se ha anunciado que el icónico lateral rojiblanco será el encargado de dar el próxima Fiesta de la Vendimia, que cumple su trigésima edición el 14 de septiembre en Leza.

– ¿Qué se siente después de que el pueblo haya decidido poner su nombre al campo de fútbol?

– Para mí es un orgullo, es donde empecé, en el campo de mi pueblo. Y que pueda llevar mi nombre es para sentirse orgulloso y un reconocimiento muy importante para mí. Además ha coincidido con el final del campus Óscar de Marcos, que tantos años venimos haciendo en la localidad. Después de eso, hemos procedido a destapar la placa y el marcador, que a partir de ahora, se llamará como yo.

INFANCIA «El campo de Laguardia es ese lugar al que siempre vengo, en el que me siento más yo, el niño que he sido toda la vida»

PREGONERO «No soy el que más he vendimiado, pero soy una cara visible que puede poner voz en favor del mundo del vino»

– ¿Qué recuerdos tiene sobre este verde?

– Bueno, pues es toda mi infancia. Ha seguido siendo parte de mi vida aquí todos los veranos. Es un lugar al que siempre que vengo y en el que me siento más yo, el niño que he sido toda la vida. Lo disfruto cada vez que lo piso.

– Esto revalida un poco más su vinculación con la comarca. No es solamente para Laguardia, también para Rioja Alavesa.

– Sí, hombre. Al final yo soy de Laguardia, pero me siento de Rioja Alavesa, parte de la comarca. Siempre que hablo de ella lo hago con la idea de que todos somos uno. Aquí montamos el campus para que todos los niños de la zona lo disfruten. Así está siendo, vienen de todos los pueblos y da gusto verles. Este año han venido 88, no solo aquí, sino que luego suben a la piscina, están por las calles del pueblo, en el frontón... Es bonito que se siga en esta dinámica y que dure muchos años.

– La semana llega cargadita de noticias, ¿no? También es el pregonero de la XXX Fiesta de la Vendimia.

– Sí, ha salido esta semana que voy a ser pregonero y, como lo del campo de fútbol, también es un reconocimiento importante para mí. Como ya he dicho alguna vez, creo que no soy el que más ha vendimiado ni el que más ha estado en el campo para recibir este premio. Seguramente se lo merecería más cualquiera de mi cuadrilla, pero sí que es cierto que soy una cara visible que puede poner voz a todas estas personas que ahora mismo no están pasando el mejor momento en el mundo del vino.

– Es una gran fiesta, pero también puede ser un escaparate para defender el sector, ¿verdad?

– Claro. No solo quiero salir y dar un discurso quiero intentar ayudar, para que se piense un poco más en Rioja Alavesa y en toda esa gente que se deja el lomo en el campo. Además, que creo que tenemos un producto espectacular. Y ojalá mi presencia sirva para echar una mano.