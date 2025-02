La voz de premio del Quintiliano de Calahorra

En 'El club de los raros' Jordi Serra narra para los más pequeños la historia de Hugo, un niño tartamudo, y de su amigo Bernardo, ... con dislexia, quienes se unen para hacer frente al matón de la clase que les hace la vida imposible. El título del libro, y la ilustración de la portada (con un buen puñado de rostros de niños y niñas haciendo gala de sus diferencias), cautivaron a Amira El Gdani el día que la profe Marian propuso a su clase de 4º de Primaria del colegio Quintiliano de Calahorra elegir un libro para participar en el concurso nacional Pequeños Gigantes de la Lectura.

A partir de ahí la lectura en voz alta se intensificó en el aula y Amira fue superando las distintas fases de la convocatoria hasta proclamarse, el pasado 14 de febrero, ganadora en La Rioja y representante de la región en la final del concurso, que se celebrará el 6 de junio en Madrid dentro de la Feria del Libro. «Es el día de la Fiesta del Cordero, pero mi madre ya me ha dicho que no pasa nada», dice risueña la ganadora al recodar que esa fecha que espera con tantas ganas es también especial para la comunidad musulmana que le rodea.

Amira ha sido la ganadora de la fase autonómica del certamen entre los 1.500 escolares riojanos de 4º de Educación Primaria, de 24 colegios, que participaron. Tras ganar en Calahorra, junto a Uriel Ruiz, compañero además de clase, y Lucía San Martín (del colegio La Milagrosa) en el teatro Ideal, la semana pasada lo hacía en el monasterio de Yuso de San Millán de la Cogolla. «Fue un momento muy especial para mí», recuerda de la final regional de este concurso, que pretende fomentar la lectura en voz alta entre el alumnado de Primaria.

Tres minutos tuvo para leer el texto ante los demás y tendrá también para hacerlo en Madrid, donde volverá a leer el capítulo que más le marcó de 'El club de los raros'. «Es el de 'Disléxico' y me gusta porque es en el que conoce a 'Tartamudo', que no tiene amigos, y se hacen entonces amigos», explica.

«Me gustan los libros de aventuras. Me encanta cuando hay un problema y se arregla con una solución graciosa » Amira El Gdani Ganadora riojana del concurso

Los nervios por leer delante del jurado no iban con ella en San Millán. «Si hasta varias veces, cuando leía, miraba al público», destaca su profesora Marian Gutiérrez, quien nada más conocer el concurso animó a la clase a participar y a prepararse con la entonación, las pausas, la pronunciación... Y es que la lectura en voz alta «conlleva una serie de items que son muy específicos y que son los que tiene en cuenta el jurado, como vocalizar, mirar a los ojos, trasmitir una emoción, expresarse bien...», precisa la docente para defender «la lectura como puntal de la educación».

A Amira no hacía falta insistirle. «Me gusta mucho leer y los libros que más me gustan son los de aventuras. Me encanta cuando hay un problema y lo solucionan con una solución graciosa y extraordinaria», dice con la mirada iluminada.

La alegría por el premio para Amira y el colegio Quintiliano es además por partida doble, ya que su compañero Uriel consiguió el tercer puesto (el segundo fue para María Quintanilla, del colegio La Piedad de Nájera). «Yo sabía al cien por cien que ella iba a ganar por cómo había entonado y las voces de los personajes», asegura Uriel, que en su caso eligió para la lectura 'El mago de Oz'. «Tú también podías haber ganado, lo hiciste muy bien», interviene de nuevo la profesora para quien el premio es «compartido con toda la clase». «Y así lo han vivido ellos. De hecho, muchas madres me han dicho lo contentos que se han puesto sus hijos por haber ganado Amira», confiesa.

Y es que si algo ha conseguido el concurso es generar «muchísima motivación». «Todos los niños de la clase se había preparado un texto, incluso los que dicen que leen poco. Se siente ganadores a través de sus compañeros», valora. A la motivación la docente suma la implicación de otras etapas del colegio, ya que «los alumnos de 5º y 6º fueron los que eligieron que niños de 4º iban a la fase de Calahorra». Pero es que, además, los ganadores «estuvieron muy arropados, porque el Gobierno de La Rioja puso un autobús para toda la clase para ir a San Millán y pondrá otro para Madrid», agradece para insistir en que «el premio es para todos».