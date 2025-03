Vox insta a modificar la relación de puestos de trabajo del Hospital de Calahorra

Isabel Álvarez Calahorra Jueves, 20 de marzo 2025, 11:09 Comenta Compartir

El Grupo Municipal de Vox Calahorra llevará al próximo pleno municipal una moción en la que se insta al Gobierno de La Rioja a modificar de «manera inmediata» la relación de puestos de trabajo (RPT) del Hospital de Calahorra. Con esta iniciativa, el partido «busca garantizar la cobertura de vacantes, mejorar las condiciones laborales del personal sanitario y defender la calidad asistencial en La Rioja baja, evitando así la precariedad y la incertidumbre entre los profesionales del hospital de Calahorra», señala en una nota de prensa

Desde Vox consideran que la integración del Hospital de Calahorra en el Servicio Riojano de Salud (Seris) se realizó «de forma deficiente desde el principio, sin un estudio previo adecuado ni garantías suficientes para los trabajadores». En este sentido, su portavoz en el Ayuntamiento, Maite Arnedo, asegura que «ni los sindicatos ni los responsables políticos han puesto el foco en las soluciones, sino que han alimentado debates estériles sobre ceses y dimisiones, sin proponer medidas concretas para corregir la situación».

Arnedo ha insistido en que, tras la integración, «numerosos profesionales» han recibido comunicación de que su puesto de trabajo ha desaparecido o debe ser modificado. «Esta situación es inadmisible. No podemos permitir que se trasladen responsabilidades a los profesionales y se les deje en una situación de indefensión», ha afirmado.

Asimismo, ha subrayado que el Hospital de Calahorra «tiene peculiaridades propias que no se han tenido en cuenta en la integración, como el puesto de enfermera de urgencias de transporte». «Es obvio que en Logroño no se requiere este puesto porque no hay traslados entre hospitales, pero en Calahorra sí. No se puede escudar el Seris en una falsa equiparación de servicios cuando las necesidades son distintas», ha aseverado.

La portavoz de Vox también ha calificado de «indigno» que se obligue a los profesionales sanitarios de Logroño a pasar consulta en Calahorra «como solución a la falta de personal». «La solución no pasa por desplazar a los profesionales de una ciudad a otra, sino por hacer atractivas las vacantes en Calahorra, garantizando estabilidad, incentivos y condiciones laborales justas», ha explicado.

Por ello, desde Vox defienden «la necesidad de que todos los actores implicados, tanto administración, sindicatos y colectivos profesionales se sienten a dialogar para diseñar una relación de puestos de trabajo adecuada a las características del Hospital de La Rioja Baja».

Así, el Grupo Municipal de Vox Calahorra ha solicitado formalmente al Pleno del Ayuntamiento que se inste al Gobierno de La Rioja y a los responsables sanitarios a «tomar medidas inmediatas para corregir los errores en la integración del Hospital de Calahorra en el Seris». «Los operadores políticos deben ser parte de la solución, no del problema. La sanidad no debe ser un campo de confrontación política, sino una prioridad para todos», ha concluido Arnedo.