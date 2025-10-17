La urbanización del solar de las cloacas romanas sigue parada tres años después del inicio de las obras

La urbanización del solar de la calle San Andrés de Calahorra bajo el que se encuentran los restos de una cloaca romana de Calagurris ... continua en punto muerto. Tres años y ocho meses después de que se iniciasen las obras, la intervención en esta parcela, que tiene como fin poner en valor el yacimiento, se encuentra paralizada a expensas de que se contrate la ejecución de un nuevo proyecto.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, promotor de esta actuación, tenía previsto licitar este contrato a lo largo del primer semestre de este año 2025. Este es al menos el plazo que se indicó en el Senado en octubre del pasado año en respuesta a una pregunta por escrito realizada por el grupo de senadores riojanos del Partido Popular sobre la reanudación de las obras, que entonces ya llevaban meses paradas.

La licitación de los trabajos, sin embargo, todavía no aparece en el portal de contratación del Estado. Por otra parte, este periódico ha solicitado información al Ministerio de Vivienda por distintas vías sobre las razones del retraso pero no se ha facilitado ninguna respuesta.

La plan que se diseñe tendrá que incorporar una nueva parcela que el Ayuntamiento compró en julio de 2024

Mientras tanto el proyecto Impluvium, con lo que se busca dar una nueva oportunidad a las cloacas romanas a través de la creación de una plaza pública que incluya un acceso a los restos, sigue sin arrancar después de años de vaivenes entre paralizaciones, modificaciones del proyecto inicial y de que la empresa adjudicataria de las obras renunciase finalmente a llevarlas a cabo.

1,2 millones de euros

Los trabajos, adjudicados a la UTE 'CYR Proyectos y Obras S.L. - ISC Urami S.L.' por 1,2 millones de euros, comenzaron en febrero del año 2022. Poco tiempo después las máquinas que habían entrado al solar tenían que detenerse ante la necesidad de realizar una modificación del proyecto inicial por patologías detectadas en las viviendas colindantes al solar.

En noviembre de 2022 la obra volvió a retomarse, aunque de nuevo se suspendió para ajustar las partidas económicas del proyecto inicial en un contexto marcado por la guerra en Ucrania y la crisis de suministros. Ya entonces se acordó la tramitación de otro modificado del proyecto, que se presentó en abril de 2023 y que fue aprobado por el Consejo de Patrimonio en septiembre de ese mismo año.

Entre tanto la empresa adjudicataria solicitó una rescisión del contrato y dejó el solar garantizando las condiciones de seguridad del mismo, con la intención por su parte del Ministerio de Vivienda de contratar un nuevo proyecto para ejecutar las obras. Este último incorporará además una nueva parcela, que adquirió el Consistorio calagurritano en el mes de julio de 2024, para mejorar las condiciones de accesibilidad de la obra y las de seguridad del entorno.