Train, Gente de Zona y Mikel Izal elevan el festival Gran Reserva

En la segunda jornada del festival Gran Reserva de Calahorra del sábado se agradeció que el cielo estuviese cubierto. De esta manera el público pudo ... disfrutar mejor de las actuaciones de la tarde a diferencia del viernes cuando el sol abrasaba. Esta vez no hubo retrasos y los horarios se cumplieron en casi todos los conciertos. Las bandas estaban precedidas por sesiones de djs de media hora con Juan P y Javi Colina. Comenzó Merino, una de las revelaciones del panorama pop nacional, formada por Sandra Merino y Álex Gallego. Presentaron su nuevo disco 'El bosque'. Tuvieron cuarenta minutos para demostrar su propuesta sobre el escenario del aparcamiento de la catedral y la calidad de temas como 'Cerca del invierno', 'Demasiado grande' o 'El bosque' y dejaron con ganas de más al escaso público que había acudido al inicio de los directos que, en general tuvieron un mejor sonido que el viernes.

Tu Otra Bonita agradeció a los asistentes su presencia porque es la forma de darse a conocer, lamentaron que su música no sale en las radios y comentaron con ironía que tienen que tocar a las siete de la tarde con 'el calorazo que hace' en lugar de las once de la noche. Con una mezcla de pop, fusión y aderezos flamencos e incluso rockeros, interpretaron temas como 'Alegría de vivir', 'Coloreado de Azul', 'Y si no soy yo', 'Pastelitos o polvitos' o 'Nadie'. La interactuación principal con el público llegó cuando su cantante, Héctor Lacosta, bajó al asfalto para cantar y bailar con la gente que hacía un círculo a su alrededor mientras entonaba 'Cabeza de cartel', tema que ofrece un guiño en su melodía a 'Take me out' de Franz Ferdinand.

El tercero de la tarde fue Mikel Izal que dividió su puesta en escena en cuatro capítulos: 'El miedo', 'El grito', 'La fe' y 'El paraíso'. El artista navarro recordó que el año pasado no pudo actuar en el Gran Reserva por la gran tormenta que suspendió la jornada inaugural y estuvo arropado por una banda de músicos polifacéticos. Esta vez se resarció ante sus numerosos seguidores que, por fin pudieron disfrutar de su música en Calahorra. Mikel Izal saldó con creces la deuda pendiente con una propuesta bien llevada tanto instrumentalmente como en la elección del repertorio con temas como 'El miedo', 'La rabia', la bailable 'El pozo', 'El baile' (dedicada a sus técnicos), 'La increíble historia del hombre que podía volar, pero no sabía cómo', entre otros de su trayectoria en solitario y con el grupo Izal. Con 'Que bien' (en el inicio del capítulo cuatro), se marchó para cambiarse de camisa y al regresar con un cóctel y comenzar a cantar se dio cuenta de que se había dejado el micrófono en la parte de atrás. Solventó la situación al decir «para que veáis que no hay playback'.

Cerró con 'Copacabana', 'La mujer de verde' y 'El paraíso' con el público entusiasmado.

Del pop rock de Mikel Izal el Gran Reserva pasó a la mezcla de rock, pop y folk del grupo norteamericano Train que interpretó composiciones como 'Hey soul sister', 'Calling all angels', 'Drive by', 'Save me, San Francisco' o 'Drops of jupiter (tell me)'.

Durante su actuación recordaron canciones míticas de otros grupos con partes de temas como 'Hey Jude' (The Beatles) y 'The Joker' (Steve Miller Band), además de tocar íntegramente 'Hotel California' (The Eagles), una versión que resultó espectacular y en la que participó Rock Richard Monahan, hijo del cantante de Train Pat Monahan, que también había cantado en un tema anterior.

Train demostró su experiencia sobre las tablas con un directo lleno de matices, con cambios de instrumentos (el vocalista tocó la batería en varias canciones y el batería la guitarra), mezcla de pasajes más folk y acústicos, con otros rockeros con solos intensos incluso con una guitarra eléctrica de doble mástil, creando diferentes atmósferas. Además, la voz principal contó con el apoyo vocal de los otros cuatro músicos en varios temas.

El cantante tiró camisetas al público (algunas enrolladas para llegar más lejos) y la que llevaba se la quitó después de que todos los músicos la firmasen y la lanzó. También púas y baquetas e Intentó leer un agradecimiento en castellano.

Los músicos de Gente de Zona (banda cubana afincada en Miami) esperaban en el escenario que finalizase la sesión de dj y a las 00.30 horas salieron sus dos cantantes principales, Alexander Delgado y Randy Malcom. Su propuesta se basa en una combinación de ritmos latinos, urbanos y reguetón con percusión, bajo, sección de viento y otro vocalista. En Calahorra ofrecieron temas de colaboraciones con Enrique Iglesias ('Bailando'), Chino y Nacho y Los Cadillac's ('Tú me quemas'), Juan Magán ('He llorado') o Marc Anthony ('La gozadera'), con el que terminaron. Pusieron el buen rollo en la noche calagurritana, con humor, espectáculo con humo, llamas y confeti, proyecciones de imágenes, además de estar constantemente pidiendo al público que levantase los brazos o bailase al ritmo de 'Más Macarena', un homenaje a Los Del Río.

No todo fueron risas y alegrías, hubo un momento para la reivindicación de la libertad de Cuba con 'Patria y vida' que interpretaron con rabia y sentimiento.

Cuando la música latina desapareció también lo hizo la mayor parte del público. Safree intentó sin fortuna mover a los pocos que quedaban después de una intensa jornada. Recordó que hace dos años formó parte del cartel del Holika. La compositora de canciones como 'Ay, mi corazón', 'La vida sin ti', 'En memoria de las cicatrices' brindó con una copa de vino Rioja, improvisó un rap y ofreció su versatilidad con ritmos urbanos y de otros géneros.

El cierre del Gran Reserva 2025 lo puso el dj y productor de música electrónica Javi Colina, pasadas las tres de la mañana.