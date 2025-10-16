«Los toques manuales de campana eran como el WhastApp de hoy en día»

Isabel Álvarez Calahorra Jueves, 16 de octubre 2025, 08:00 Comenta Compartir

Si por desgracia aquel día había fallecido un niño las campanas lo avisaban con el 'toque de mortichuelo', pero si por el contrario tocaba celebrar la festividad de los patronos, San Emeterio y San Celedonio, desde el campanario se daba el 'toque de fiesta de primera'. El calagurritano Rafa Puy, junto a José María García, Gabriel de la Vega, Orlando Muro, Fernando Muro e Iago Puy (de la Asociación Campaneros de La Rioja), mostrarán el próximo sábado estos y otros toques manuales de campanas. Los cinco conocedores de esta tradición lo harán volteando los bronces de la iglesia de San Andrés en la primera actividad del ciclo cultural 'Antes de que llegue el invierno' de Amigos de la Historia de Calahorra.

– Se podría decir que los antiguos toques de campana vendrían a ser las 'notificaciones' de este siglo.

– Eran como el WhatsApp de hoy en día. Ahora ya tenemos otros medios para avisar a los vecinos de los distintos eventos.

– Puede resultar ahora hasta curioso saber que antes, con solo un sonido, un pueblo o una ciudad entera supiese lo que estaba pasando.

–Y depende de cómo era el toque podías saber más detalles de lo que había pasado. Antes de la electrificación de los campanarios, que fue con lo que empezaron a caer en desuso los toques manuales, había toques muy concretos. De hecho, en el caso de una muerte, por el tipo de toque podías saber si era de un hombre, una mujer e incluso a qué clase social pertenecía. También, es curioso que dentro de la misma ciudad, como en Calahorra, había diferencias en un mismo toque. Por ejemplo, el 'toque de fiesta de primera clase', que era para las festividades principales, era distinto en la iglesia de San Andrés que en la catedral.

– ¿Qué toques se van a escuchar el sábado desde San Andrés?

– Queremos mostrar cómo eran tres toques comunes en Calahorra, Arnedo y Ezcaray, para hacer ver las diferencias entre unos y otros. Por ejemplo, haremos el toque 'mortichuelo', el de 'fuego'... y luego se mostrarán toques de cada pueblo.

– ¿Cómo aprendía la ciudadanía el significado de cada toque? Imagino que era algo interiorizado desde la infancia.

– Era algo que escuchabas desde pequeño y como siempre era lo mismo lo aprendías directamente.

– Gracias a entrevistas que realizó en su día a Concha Pérez Díez, hija de la campanera de San Andrés, Carmen Díez Pérez, y a Rosario León Vitoria, hija de Isidra Vitoria Antoñanzas, campanera de la catedral de Santa María, pudo recuperar varios de los antiguos toques que formaban parte de la vida calagurritana.

– Ellas nos reprodujeron varios toques que se pudieron recuperar. Y también, gracias al trabajo de Pedro Gutiérrez, que los registró en varios documentos. De ahí pudimos recuperar toques muy curiosos, como el de la 'fiesta de primera clase' o el de 'mortichuelo'.

– Desde el año 2022 los toques de campana son Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Iniciativas como la exhibición que vais a hacer el sábado favorecen que se conserve esta tradición, pero ¿se podría hacer algo más?

– Evidentemente la función principal de los toques se ha perdido con las nuevas tecnologías, pero sería interesante que en eventos importantes se pudiesen seguir haciendo, como el 'toque de fiesta de primera clase'. Por ejemplo, en Arnedo se sigue haciendo el 'toque de ánimas' el 1 de noviembre o el del día de los santos (San Cosme y San Damián).

– ¿Qué destaca de los campanarios de Calahorra?

– En los tres que tenemos, San Andrés, Santiago y la catedral, hay campanas bastante interesantes por su antigüedad, como la Vox Mea de San Andrés. Aunque no tiene fecha de fundición, por su morfología puede ser de 1650. En la iglesia de Santiago hay otra campana que se llama Ave María y que por su morfología puede ser de 1550. En la catedral está la que popularmente se conocía como el 'cimbalillo', que es una campana gótica y también se llama Ave María. Tampoco tiene fecha de fundición, pero puede ser de 1350. Es curioso también la epigrafía en latín de la campana Vox Mea, que viene a decir 'sea mi voz el terror de todos los demonios'. Era como una especie de conjuro que ponían para alejar los males en la Iglesia.