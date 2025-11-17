El teatro, desde la mirada de los actores de Calahorra
Calahorra
Lunes, 17 de noviembre 2025, 07:51
Los actores calagurritanos Arturo Querejeta, Nacho Guerreros, Mª José Garrido y Víctor Manuel Domínguez, junto con el productor Alberto Closas, y Javier Gutiérrez y ... Laura Reyes de los grupos Tagaste y La Canilla, participaron ayer en una tertulia sobre las fortalezas y debilidades del teatro en España con motivo del centenario del Ideal.
