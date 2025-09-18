LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Teatro y concursos de monólogos y poesía, en el ciclo 'Escena Calahorra' de Caja Rioja

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Jueves, 18 de septiembre 2025, 08:46

Fundación Caja Rioja pondrá en marcha este curso el ciclo 'Escena Calahorra', que incluye teatro, un concurso de monólogos y un 'poetry slam'. La iniciativa, que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento, busca ofrecer un «espacio para la creatividad y el talento», en el que «mostrar tanto lo que se hace aquí con grupos locales como con propuestas de ámbito regional y nacional», explica Carlos Fuentes, gerente de Fundación Caja Rioja.

La propuesta contempla un nuevo espectáculo de '¡Improvisa!', que ya se ofreció el curso pasado a través del grupo Improyayas surgido del taller de teatro para mujeres mayores de 60 años de la fundación. Además, incluye el estreno de 'Las ratas', el próximo 4 de octubre, a las 19.30 horas. La obra es una adaptación de la novela de Miguel Delibes, producida por La Rural. El ciclo, que coordina el actor Javier Martínez-Losa, cuenta como novedad en Calahorra con una 'Poetry slam', que viene a ser una competición de poesía escénica. Esta cita será el 25 de octubre, a las 19.00 horas.

Por último, el 14 de noviembre (19.30 horas) se llevará a cabo el I Concurso de Monólogos Fundación Caja Rioja. «No hace falta ser profesional, tan solo valentía, vis cómica y un texto de 10 a 15 minutos», dice Javier Martínez-Losa. Las personas interesadas en participar tanto en este como en el anterior concurso pueden inscribirse a través de la cuenta de Instagram de La Rural.

