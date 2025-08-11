El tardeo en Contrebia reparte 600 tiques de vino, pinchos y postre
El evento del sábado forma parte de los actos previos a las fiestas de Aguilar del Río Alhama que incluyeron ayer la imposición de pañuelos
Lunes, 11 de agosto 2025, 07:50
La actividad comenzó a las 19.30 horas del sábado con las visitas guiadas al yacimiento celtibérico. Hubo tres, con numeroso público. Las degustaciones arrancaron ... a las 20.00 y a las 20.30 el concierto de La Orquestina que se prolongó hasta las 23.30. Después, la fiesta se trasladó al pueblo donde los quintos de 2007 ofrecieron una sesión de dj en la Plaza de España. Los vinos eran de las bodegas Forcada, Piedralén, Baile de Brindis y Viñedos Villarroya. Los pinchos, del Bar Celtia (bocatita de jamón con tomate), La Plaza (atún con cebolla crujiente) y Quesos Tres Sierras. Además del postra de fardelejos La Queleña.
También hubo talleres infantiles y 'Rosa Izanoa', empresa agrícola de Rincón de Olivedo especializada en variedades propias de tomates, preparó tostadas de jamón con tomate. Por otro lado, ayer tuvo lugar en el aula joven la imposición de pañuelos a los espigadores de 2025 Samir Taryf Valeria Turón Bozal, y a quince niños, uno de una familia residente en Aguilar y el resto, descendientes del pueblo, nacidos desde agosto de 2024.
Deporte, charla y fotografía
Hoy continúan las propuestas con la V Marcha senderista 'Caminos de Aguilar', a las 08.00, de 14 kilómetros. Mañana, a las 09.00, saldrá la V Ruta ciclista Aguilarbike de entre 25 y 30 kilómetros. A las 12.00 está prevista una conferencia con la psicóloga y técnico en cerámica artística María Antonia Zamora, con motivo de la muestra fotográfica 'Entre Luces y Sombras' de Mar Mato tomadas en el Centro San Francisco Javier de Pamplona.
