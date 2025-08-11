LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

El prado de 'Cruña', lleno de público en el tardeo del sábado. A. S.
Aguilar del Río Alhama

El tardeo en Contrebia reparte 600 tiques de vino, pinchos y postre

El evento del sábado forma parte de los actos previos a las fiestas de Aguilar del Río Alhama que incluyeron ayer la imposición de pañuelos

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Lunes, 11 de agosto 2025, 07:50

La actividad comenzó a las 19.30 horas del sábado con las visitas guiadas al yacimiento celtibérico. Hubo tres, con numeroso público. Las degustaciones arrancaron ... a las 20.00 y a las 20.30 el concierto de La Orquestina que se prolongó hasta las 23.30. Después, la fiesta se trasladó al pueblo donde los quintos de 2007 ofrecieron una sesión de dj en la Plaza de España. Los vinos eran de las bodegas Forcada, Piedralén, Baile de Brindis y Viñedos Villarroya. Los pinchos, del Bar Celtia (bocatita de jamón con tomate), La Plaza (atún con cebolla crujiente) y Quesos Tres Sierras. Además del postra de fardelejos La Queleña.

