Solidaridad y vino con Fundeo en Calahorra

Martes, 25 de noviembre 2025, 09:40

Comenta

La Cata Solidaria de la delegación en Calahorra de la ONG Fundeo volvió a llenar el pasado viernes el salón principal del Parador de Turismo 'Marco Fabio Quintiliano' para disfrutar del vino riojano y colaborar con un proyecto humanitario. Así, durante el evento se cataron cuatro caldos de la bodega Heras-Cordón, que se acompañaron de varios pinchos elaborados por el cocinero calagurritano Gabi Pérez. De otro lado, el dinero recaudado en la cata se destinará a un programa de refuerzo escolar y formación del profesorado que lleva a cabo Fundeo en La Habana y Camagüey.

