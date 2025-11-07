Sentencia firme en la expulsión de Elisa Garrido del pleno de Calahorra
Calahorra
Viernes, 7 de noviembre 2025, 07:57
El Ayuntamiento de Calahorra informó ayer que la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que avala la expulsión de la portavoz del PSOE, ... Elisa Garrido, del pleno sobre el Hospital de Calahorra por faltar al orden es ya firme, una vez no ha sido recurrida. La sentencia recoge que la expulsión de Garrido se realizó conforme al reglamento y en ella la jueza considera que aunque su micrófono estuviera apagado, por no tener el turno de palabra, «no le da vía libre para hablar, gesticular, reprender o comentar a su antojo porque supone una falta de respeto».
