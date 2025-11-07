LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Elisa Garrido fue alcaldesa de Calahorra en la pasada legislatura 2019-2023. Justo Rodríguez

Sentencia firme en la expulsión de Elisa Garrido del pleno de Calahorra

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Viernes, 7 de noviembre 2025, 07:57

Comenta

El Ayuntamiento de Calahorra informó ayer que la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que avala la expulsión de la portavoz del PSOE, ... Elisa Garrido, del pleno sobre el Hospital de Calahorra por faltar al orden es ya firme, una vez no ha sido recurrida. La sentencia recoge que la expulsión de Garrido se realizó conforme al reglamento y en ella la jueza considera que aunque su micrófono estuviera apagado, por no tener el turno de palabra, «no le da vía libre para hablar, gesticular, reprender o comentar a su antojo porque supone una falta de respeto».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El examen «imposible» de oposiciones en La Rioja: «Ni las mentes más privilegiadas del planeta lo hubieran podido hacer»
  2. 2

    Álava mantendrá el peaje en la AP-68 pero lo reducirá a «más de la mitad»
  3. 3 Logroño, atacada por el Demogorgon
  4. 4 Vecinos de Los Lirios, a Escobar: «Tiene que ser horrible gastarse 200.000 euros y que le estafen a uno, incluso desde su propio partido»
  5. 5

    Las balizas sustituyen a los triángulos: qué son, cómo funcionan y desde cuándo son obligatorias
  6. 6

    Los trabajadores del Marqués de Vallejo reclaman un nuevo colegio
  7. 7 García Carrión, ¿interesada en Faustino y Bilbaínas?
  8. 8 Detenidas cinco personas por robar a una empresa de Nájera material de baño y construcción
  9. 9

    Una explotación ganadera modelo
  10. 10 Fausto Cambero y Rita Beltrán pugnarán por la presidencia del Partido Riojano

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Sentencia firme en la expulsión de Elisa Garrido del pleno de Calahorra

Sentencia firme en la expulsión de Elisa Garrido del pleno de Calahorra