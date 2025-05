San Adrián, sin apenas ya diferencia con Calahorra, limitará los precios del alquiler

A partir del próximo mes de julio, San Adrián y otros 20 municipios de Navarra tendrán limitados, previsiblemente, los precios de los alquileres de viviendas, ... una vez que el Gobierno foral declaró oficialmente el pasado lunes, 19 de mayo, a estas localidades como Zona de Mercado Tensionado. La nueva regulación (pendiente de que se publique en el BOE), que afecta a casi el 70% de la población de dicha Comunidad, irá acompañada de un plan de medidas que contempla más de 50 actuaciones. De entre ellas, se encuentra la limitación y regulación del precio de las rentas o la modificación del régimen de prórrogas de los contratos.

En San Adrián, donde años atrás muchos jóvenes de Calahorra decidían comprarse una vivienda al encontrar opciones más baratas que en su ciudad, el mercado inmobiliario actual cuenta con precios muy similares al calagurritano. «Es que hace años por el precio por el que comprabas un piso en Calahorra podías comprar una casa en San Adrián», explica Marta Ezquerra, alcaldesa de este municipio navarro, separado del riojabajeño por el río Ebro. «Ahora ya ni te puedes comprar la casa», añade la regidora para advertir de que «lo que no se puede en San Adrián es tener pisos a 200.000 ó 180.000 euros».

Pero aunque la alcaldesa reconoce los problemas con la vivienda en su localidad –«no se construye desde hace muchísimos años», dice–, muestra sus dudas sobre la efectividad de las medidas de la declaración de Zona de Mercado Tensionado. En primer lugar, Ezquerra teme que ante la regulación de los precios «se genere el efecto contrario» y se tienda a «especular» o bien «los propietarios dejen de alquilar sus viviendas».

Marta Ezquerra: «Años atrás, por el precio por el que comprabas un piso en Calahorra podías comprar una casa en San Adrián»

En su opinión se debería fomentar la construcción de pisos nuevos. «Lo que tenemos que hacer y es lo que estamos haciendo en estos momentos, es ayudar a las promotoras o a los constructores a agilizar el proceso para que promuevan viviendas, ya que dentro de una promoción también hay una parte de VPO», afirma. En ese sentido, precisa que desde el Ayuntamiento se ha permitido recientemente, a través de una modificación del plan general, «subir en altura» una futura promoción para que resulte rentable.

El problema, la falta de oferta

Desde la inmobiliaria Casas Rioja y Navarra, cuya oficina se encuentra en Calahorra, se comparte la misma opinión. «Lo que va a hacer es encarecer más los inmuebles», asegura su propietario, Mario Fuertes, para subrayar que el «problema del precio es que no hay vivienda», además del incremento del coste de los materiales . Según su criterio, las medidas recogidas para las Zonas de Mercado Tensionado pueden generar el efecto «justo al revés». «Algunos propietarios sacarán otra fórmula para cobrar o dejarán de alquilar o los venderán», considera.

Fuertes propone no obstante barajar otras soluciones, como «hacer vivienda de protección u ofrecer ayudas para construir vivienda, y que la gente pueda comprar». Y es que «hacer ahora una vivienda por 300.000 euros en Calahorra y San Adrián, con las nóminas como están, no se puede». «El precio de venta es porque no hay vivienda nueva y el precio del alquiler es porque no hay vivienda de alquiler», insiste el propietario de esta inmobiliaria, quien asegura que «entre la ribera de Navarra y La Rioja Baja tengo a doce personas fijas esperando a un alquiler». «Algunos pasan de seis meses esperando a que les llame», apunta.