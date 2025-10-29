LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

La reurbanización de la plaza de la Constitución de Calahorra se adjudica por más de 600.000 euros

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Miércoles, 29 de octubre 2025, 08:24

La empresa Excavaciones Fermín Osés ha resultado adjudicataria de la reurbanización de la plaza de la Constitución y las obras de mejora de su eficiencia ... energética por un total de 618.486 euros. La Junta de Gobierno local de Calahorra del pasado lunes acordó la adjudicación de este proyecto, que el Ayuntamiento preve comenzar antes de que finalice este año.

