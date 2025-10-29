La reurbanización de la plaza de la Constitución de Calahorra se adjudica por más de 600.000 euros
Calahorra
Miércoles, 29 de octubre 2025, 08:24
La empresa Excavaciones Fermín Osés ha resultado adjudicataria de la reurbanización de la plaza de la Constitución y las obras de mejora de su eficiencia ... energética por un total de 618.486 euros. La Junta de Gobierno local de Calahorra del pasado lunes acordó la adjudicación de este proyecto, que el Ayuntamiento preve comenzar antes de que finalice este año.
El ámbito de esta actuación comprende la plaza de la Constitución y parte de las calles Padre Lucas y Velázquez, con una superficie de 2.235 metros cuadrados. Las obras consistirán en la renovación de la pavimentación; la limpieza de la escultura existente que se colocará sobre un pedestal; la instalación de una fuente, así como la creación de una zona con juegos infantiles y la renovación de las redes de agua, electricidad y telecomunicaciones.
