Algunos de los baches que presenta la carretera de Murillo de Calahorra y que tienen que sortear los vehículos. I. Á.

La reparación de la carretera de Murillo en Calahorra se adjudica por 474.680 euros

Las empresas Redondo Solozábal y Fermín Osés ejecutarán los trabajos, con un plazo de ejecución de tres meses

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Lunes, 20 de octubre 2025, 07:55

El refuerzo del firme anunciado para la carretera de Murillo en Calahorra no se hará esperar, una vez que el Gobierno de La ... Rioja ya ha resuelto la adjudicación de las obras. La UTE conformada por las empresas Excavaciones Redondo Solozábal y Excavaciones Fermín Osés ha resultado adjudicataria de esta actuación, con la que se pretende poner fin a los baches y al mal estado que presenta esta vía que sirve de conexión de Calahorra con la pedanía de Murillo. De hecho, agricultores y propietarios de fincas de recreo y empresas de la zona, entre ellas una planta de hormigón, llevaban tiempo manifestando quejas por las malas condiciones de la carretera.

