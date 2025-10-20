La reparación de la carretera de Murillo en Calahorra se adjudica por 474.680 euros

El refuerzo del firme anunciado para la carretera de Murillo en Calahorra no se hará esperar, una vez que el Gobierno de La ... Rioja ya ha resuelto la adjudicación de las obras. La UTE conformada por las empresas Excavaciones Redondo Solozábal y Excavaciones Fermín Osés ha resultado adjudicataria de esta actuación, con la que se pretende poner fin a los baches y al mal estado que presenta esta vía que sirve de conexión de Calahorra con la pedanía de Murillo. De hecho, agricultores y propietarios de fincas de recreo y empresas de la zona, entre ellas una planta de hormigón, llevaban tiempo manifestando quejas por las malas condiciones de la carretera.

Los trabajos, que se licitaron por 602.462 euros, se han adjudicado por un total de 474.680 euros. De este importe, 57.929 euros corresponden a este ejercicio 2025 y los 416.750 euros restantes son para el próximo año 2026. De otro lado, el plazo de ejecución de las obras es de tres meses.

Esta intervención se llevará a cabo en un tramo de 3.050 metros de longitud y 5,8 metros de anchura, entre el enlace de la carretera LR-134 y Murillo. En la actualidad, el firme de este vial es de triple tratamiento superficial y presenta diferentes zonas de baches y repelados, en algunas de las cuales se observa una pérdida total del árido.

La actuación se llevará a cabo en un tramo de 3.050 metros entre el enlace de la LR-134 y el núcleo de Murillo

Las obras contemplan el arreglo de los baches y el recrecimiento del firme con dos capas de aglomerado

Asimismo, existen varios puntos en los que han cedido los bordes de la carretera, por la que en parte discurre el Camino de Santiago del Ebro (declarado Bien de Interés Cultural el pasado año). Por otra parte, estas deficiencias han requerido a lo largo del tiempo la ejecución de numerosas labores de bacheo.

De esta manera, el proyecto para la mejora de esta vía comprende la reparación de los baches existentes, para, posteriormente, llevar a cabo un recrecimiento del firme mediante el extendido de dos capas de aglomerado: una base de mezcla bituminosa en caliente de seis centímetros de espesor, y una capa de rodadura de cuatro centímetros de espesor.

Renovación de la señalización

A continuación, se procederá a la renovación de la señalización vertical y el pintado de las marcas longitudinales de los bordes. A este respecto, la señalización actual, debido al tiempo transcurrido desde su colocación, ha perdido la retrorreflexión y demás propiedades necesarias para su correcta visibilidad.

Además, se elevará la barrera de seguridad existente, sustituyendo los postes IPN actuales por nuevos postes tubulares. Por último, se prevé sustituir los pretiles del paso superior sobre la vía de ferrocarril (punto kilométrico 1+400) y en el paso superior sobre el canal de Lodosa (P.K. 2+820), por pretil metálico PMH-13 que cumpla la normativa en vigor.