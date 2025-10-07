La continuidad del rastro de Calahorra está en riesgo por la poca afluencia de público

El domingo se cerrará la decimotercera edición del rastro de la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo de Calahorra y esta cita que tendrá ... lugar en el rasillo de San Francisco de 10.00 a 14.00 horas, podría ser la última. Así lo ha anunciado este colectivo y explica que «las razones por las que nos planteamos dejar de realizar este rastro (único en la zona) son por la poca afluencia de personas en los últimos meses».

Achaca esta situación a la coincidencia con otros actos apoyados por el Ayuntamiento como el Promostock, la carrera de Cáritas, paseos por la Vía Verde o la fiesta del club Taurino, que se realizaron fuera del Casco Antiguo, cuando antes los eventos tenían lugar en el Raso. Lamenta que la ubicación en el paseo del Mercadal de las actividades frena que la gente acuda al rastro y que ni siquiera se incluya la celebración de este mercadillo popular en la agenda municipal.

La asociación destaca que ha mantenido su propuesta dinámica con música en directo, actuaciones, sorteos y juegos. Indica que los productos que se ofrecen, los precios y la constancia e interés de los vendedores participantes son lo mejor de este mercado, así como el ambiente «cariñoso y amable», pero que analizando las causas del problema no se puede seguir adelante en las condiciones actuales. «Un comerciante no se va a desplazar desde Logroño para tener a 50 personas en una plaza y mucho menos si viene desde localidades más alejadas», añade.

Recuerda que «el rastro fue una idea de Gerardo Gil para ayudar a las familias calagurritanas a superar la crisis que se vivía en el país» y que «poco a poco se convirtió en un reclamo para anticuarios, coleccionistas y artesanos de la zona y de otras comunidades cercanas».

La última decisión sobre el futuro de esta iniciativa aún no está tomada. Habrá una reunión con los vendedores a principios de 2026 para ver las opciones. Una podría ser reducir las ocho fechas que se llevan a cabo al año evitando, por ejemplo, el verano.