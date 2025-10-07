LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Rastro de la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo de Calahorra en el rasillo de San Francisco. SANDA

La continuidad del rastro de Calahorra está en riesgo por la poca afluencia de público

La Asociación de Vecinos del Casco Antiguo critica que la coincidencia con otros actos celebrados en el Paseo del Mercadal frenan la asistencia

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Martes, 7 de octubre 2025, 07:58

Comenta

El domingo se cerrará la decimotercera edición del rastro de la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo de Calahorra y esta cita que tendrá ... lugar en el rasillo de San Francisco de 10.00 a 14.00 horas, podría ser la última. Así lo ha anunciado este colectivo y explica que «las razones por las que nos planteamos dejar de realizar este rastro (único en la zona) son por la poca afluencia de personas en los últimos meses».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece la joven que sufrió una caída de un patinete eléctrico en Alfaro
  2. 2 Los once pueblos en los que el Gobierno de La Rioja colocará cajeros automáticos
  3. 3 Detenido un presunto acosador de niños que actuaba en parques de Fuenmayor y Navarrete
  4. 4 El ailanto se expande en La Rioja y los ecologistas exigen un plan de erradicación
  5. 5 Un herido grave tras una colisión entre un camión y una furgoneta en Ollauri
  6. 6

    Ni solo bar ni solo restaurante
  7. 7

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida
  8. 8 Los dueños de los terrenos a expropiar para el campo de fútbol se sienten «estafados»
  9. 9

    «Dos salidas a Gran Canaria se han agotado en tres minutos»
  10. 10 «El parque de La Ribera quedó impoluto gracias a la limpieza contratada por los estudiantes»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja La continuidad del rastro de Calahorra está en riesgo por la poca afluencia de público

La continuidad del rastro de Calahorra está en riesgo por la poca afluencia de público