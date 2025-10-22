El PSOE de Calahorra denuncia el retraso «deliberado» en la construcción del centro del envase

Isabel Álvarez Calahorra Miércoles, 22 de octubre 2025, 22:39 Comenta Compartir

Después de que el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, anunciase el pasado martes la licitación para finales de este mes la construcción del Centro Nacional de Tecnología del Envase en el polígono del Recuenco en Calahorra, el Partido Socialista le acusó este miércoles de retrasar «de forma deliberada» la ejecución de esta infraestructura durante dos años. En este sentido, el diputado socialista José Ángel Lacalzada aseguró en una comparecencia de prensa que el Gobierno de Capellán «ha redimensionado el proyecto que dejó el anterior Ejecutivo socialista para tratar de venderlo como algo propio». «Lo ha hecho más pequeño y, además, corremos el riesgo de tener que devolver fondos al Gobierno de España», advirtió Lacalzada, a la vez que recordó que «estamos hablando de una inversión de 40 millones de euros, financiada al 50% entre el Gobierno de La Rioja y el Gobierno de España, a través de cuatro ministerios». De hecho, incidió en que fue el PSOE, en la pasada legislatura, el que hizo «lo más complicado». Es decir, «diseñar, definir, proyectar, obtener la financiación y empezar la ejecución de este centro».

Sin embargo, el diputado regional de los socialistas criticó que Capellán «arrancó el presente mandato paralizando el proyecto y sembrando dudas a través de una auditoría de parte, que tan solo ha servido para dilapidad dinero público». Después, según Lacalzada, el Ejecutivo del PP «tomó la nefasta e incomprensible decisión de devolver más de 20 millones y medio de euros ya ingresados en las arcas públicas para impulsar el suelo industrial en los polígonos del Recuenco y La Senda».

Lacalzada cuestionó también que el Gobierno del PP «abandonó» la propuesta inicial de construir el centro en las parcelas adquiridas en el Recuenco de 94.000 metros cuadrados, para después aprobar la compra de tres nuevas parcelas a Sepes con una superficie de 12.000 metros cuadrados por un precio de 821.000 euros. Esta decisión, como dijo Lacalzada, «ha supuesto al Gobierno de La Rioja un sobrecoste importante de casi 400.000 euros, al haber renunciado a la subvención del Gobierno de España y no poder beneficiarse de la rebaja a 35 euros el metro cuadrado».

«Ha demostrado una chapucera gestión en un proyecto estratégico para la industria riojana» José Ángel Lacalzada Diputado del PSOE

El Centro de Tecnología del Envase de Calahorra, como anunció Capellán, contará con una superficie construida de poco más de 6.000 frente a los 8.000 metros cuadrados proyectados por el PSOE. Es por ello que Lacalzada considera que « todo esto revela una preocupante falta de ambición y no creer en las potencialidades de nuestra comunidad». «El Gobierno de Capellán ha demostrado una chapucera gestión en un proyecto estratégico para la industria riojana, en especial para el sector del envase y embalaje», sentenció Lacalzada. Lo mismo –dijo– que «está haciendo con otros dos proyectos estratégicos aprobados y con financiación lograda por el Gobierno del PSOE».