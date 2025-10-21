El PSOE amenaza con denunciar a Arceiz ante la fiscalía por el asunto del rádar

Sanda Sainz Martes, 21 de octubre 2025, 07:49 Comenta Compartir

El PSOE de Calahorra ha comunicado que la alcaldesa, Mónica Arceiz, «deniega la información sobre la condonación de su multa por exceso de velocidad» y que volverá a solicitarla de nuevo, presentando un recurso contra esta denegación. Los socialistas añaden que si no tienen la documentación disponible en un plazo de cinco días desde que realicen esta petición, presentarán una denuncia ante la fiscalía de La Rioja «para que investigue la actuación en este asunto de la alcaldesa así como quienes han intervenido en la comprobación del rádar».