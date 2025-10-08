El Ayuntamiento de Calahorra concede un mes de prórroga para terminar el nuevo campo de fútbol

El Ayuntamiento de Calahorra autoriza una prórroga de un mes a Obras ypavimentos Especiales S. A. para que termine la construcción de un nuevo ... campo de fútbol de césped artificial en el complejo deportivo municipal de las pistas de atletismo.

La empresa solicitó ampliar el plazo de ejecución a consecuencia de las tormentas de verano, de la reducción de la jornada de trabajo en época estival por las altas temperaturas y también por el nivel freático muy elevado del terreno en el que se interviene. Con esta prórroga las obras finalizarán el 30 de noviembre de este año 2025.

Este será el cuarto campo de fútbol municipal de Calahorra y tiene un coste de 834.271,86 euros, financiado por el Ayuntamiento y el Gobierno de La Rioja, que subvenciona el proyecto con 750.000e euros.