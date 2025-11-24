LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Una de las votaciones del pleno de este lunes. I. Á.

Calahorra

El PP retira la partida para urbanizar el solar del centro de FP sin aclarar cómo financiarlo

La abstención de IU y Vox permitió aprobar la modificación de crédito para prescindir de 1,2 millones del presupuesto para esta actuación

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Lunes, 24 de noviembre 2025, 23:15

La partida de 1,2 millones de euros consignados a urbanizar los terrenos destinados al nuevo centro de formación profesional integrada en Calahorra desaparece ... ahora del Presupuesto municipal de este 2025 con el fin de reasignarla a otras actuaciones urbanísticas que el Gobierno del PP quiere poner en marcha el próximo año. Los populares lograron sacar adelante en el pleno de este lunes, con sus únicos votos a favor, una modificación de crédito que permite esta operación y supone prescindir del dinero presupuestado para acondicionar las parcelas que esperan albergar el futuro centro de FP.

