El PP retira la partida para urbanizar el solar del centro de FP sin aclarar cómo financiarlo

La partida de 1,2 millones de euros consignados a urbanizar los terrenos destinados al nuevo centro de formación profesional integrada en Calahorra desaparece ... ahora del Presupuesto municipal de este 2025 con el fin de reasignarla a otras actuaciones urbanísticas que el Gobierno del PP quiere poner en marcha el próximo año. Los populares lograron sacar adelante en el pleno de este lunes, con sus únicos votos a favor, una modificación de crédito que permite esta operación y supone prescindir del dinero presupuestado para acondicionar las parcelas que esperan albergar el futuro centro de FP.

En su lugar, los 1,2 millones de euros reservados a la urbanización se invertirán en la reforma de la calle Paletillas, el proyecto de ampliación del aparcamiento de la catedral para albergar eventos multitudinarios (que incluye la construcción de una acera entre el templo catedralicio y el santuario del Carmen) y la mejora de la plaza de toros. Para financiar la adecuación de los solares destinados a las instalaciones de la FP «utilizaremos otro tipo de financiación, que no afectará a los fondos municipales», aseguró el concejal de Juventud, Iván Jiménez, quien tuvo que defender este punto en el pleno en sustitución del concejal de Hacienda, Mario Nafría, ausente en la sala por motivos de salud (no obstante, ejerció el voto telemático).

Jiménez no precisó mucho más, ni siquiera cuando fue interpelado por el edil de IU, Óscar Moreno, sobre «cuáles son los fondos que se van a utilizar para hacer la urbanización». «La FP se va a quedar sin hacer por culpa de ustedes», le afeaba después la portavoz de Vox, Maite Arnedo, quien a pesar de sus críticas optó por abstenerse en la votación al igual que IU.

Toros, ocio.., «prioridades»

El PSOE por su parte lamentó que esta decisión ponga en peligro la ejecución de uno de los proyectos fundamentales para la ciudad, iniciado en la pasado legislatura, porque «sus prioridades» para Calahorra son los «toros, el ocio, el jolgorio y las fiestas», dijo Pilar Bazo. «Han pasado tres años y no hay ni un sólo ladrillo de este proyecto», reprochó la concejala socialista al PP al tiempo que denunció que en el presupuesto del Gobierno de La Rioja para el próximo año tampoco «hay un sólo euro para la urbanización». En este sentido, Bazo indicó que en las cuentas generales de la región únicamente hay contemplados 800.000 euros para la construcción del edificio. Aún así «con eso no llega ni para el cemento de la solera», ironizó.

Por otro lado, el orden del día del pleno contemplaba una segunda modificación de crédito dirigida a ejecutar la fase de los vestuarios y gradas del campo de fútbol de las pistas de atletismo que tuvo que ser retirada al no estar bien conformado el expediente. Fue el PSOE quien advirtió del error al señalar que en el informe de justificación no se hacía referencia a las obras señaladas sino a las de los vestuarios del Complejo La Planilla.