Paseo y concurso de pintura del proyecto 'Revive Cidacos'

El Ayuntamiento de Calahorra organiza la 'Caminata por el Cidacos con el objetivo divulgar el proyecto de renaturalización fluvial 'Revive Cidacos' y sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de respetar y conservar este bello entorno natural. Tendrá lugar el domingo 16 de noviembre a las 11.00 horas.

La ruta de 5 kilómetros desde el paseo de Las Bolas, durará una hora y media, con cuatro paradas en las que un educador medioambiental explicará la recuperación de la antigua escombrera, detalles de la eliminación de vertidos ilegales, de la retirada de especies invasoras (cañas) y la plantación de nuevos árboles de ribera. Las inscripciones son gratuitas, están abiertas en la web losbolos.es, incluyen avituallamiento al final y los 50 primeros inscritos que completen el cuestionario tendrán una camiseta 'Revive Cidacos'.

Además, el Consistorio convoca el concurso de pintura al aire libre, también para dar a conocer este proyecto. Las obras se podrán presentar hasta el 22 de noviembre y el ganador recibirá 500 euros en vales para canjear en los comercios de la ciudad.