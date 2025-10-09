LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Plaza de la Constitución. A.C.

Las obras de la plaza de la Constitución de Calahorra comenzarán antes de final de año

La empresa Excavaciones Fermín Osés ha resultado adjudicataria de la reurbanización de este espacio por un total de 618.486 euros

Isabel Álvarez

Calahorra

Jueves, 9 de octubre 2025, 16:19

La mesa de contratación del Ayuntamiento de Calahorra ha propuesto a la empresa Excavaciones Fermín Osés como adjudicataria de las obras de reurbanización de la plaza de la Constitución. Esta actuación comprende una superficie de 2.235 metros cuadrados, que alcanzan tanto plaza como parte de las calles Padre Lucas y Velázquez.

Las obras, adjudicadas por 618.486 euros, consistirán en la renovación de la pavimentación de la plaza y de las aceras, así como la limpieza de la escultura existente que se colocará sobre un pedestal. De otro lado, se instalará una fuente, se creará una zona con juegos infantiles y otra de estancia, y se renovarán las redes de saneamiento, abastecimiento de aguas, electricidad y telecomunicaciones.

Asimismo, se contempla la renovación del alumbrado público para mejorar la eficiencia energética de esta zona de la ciudad y la colocación de aparcabicis y mobiliario urbano.

El plazo para ejecutar todos estos trabajos es de 8 meses, más un mes de posible prórroga. Según ha informado hoy el Ayuntamiento, los obras comenzarán «antes de que finalice este año».

La reurbanización de la plaza de la Constitución es uno de los proyectos incluidos en el Plan de Actuación Integrado 'Calahorra impulsa: donde el pasado inspira al futuro'. Por lo tanto, esta iniciativa es susceptible de ser financiada por la Unión Europea con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) en el periodo de programación 2021-2027.

