Las obras de Paletillas se desarrollarán durante un año y se licitarán por 1,6 millones La actuación, que contará con 900.000 euros de financiación del Gobierno riojano, contempla la renovación de las redes de saneamiento y una plataforma única para la zona peatonal

Isabel Álvarez Calahorra Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:16

La calle Paletillas, en el centro de Calahorra y una de las principales zonas de ocio hostelero de la ciudad, se prepara para acometer un ... proyecto de reurbanización que pondrá fin a los problemas con la red de saneamiento que sufren sus vecinos y que fijará de una «manera ordenada»- ha señalado esta mañana la alcaldesa, Mónica Arceiz- su parte peatonal y la destinada al tráfico de vehículos. El anteproyecto de la actuación, redactado por la empresa DH Proyectos de Ingeniería, eleva a 1,3 millones de euros el presupuesto de licitación de las obras. Los trabajos se desarrollarán en dos fases con un plazo de ejecución de un año. En la primera «se renovarán todos los servicios urbanos que existen», ha explicado Óscar Callejo, de DH Proyectos de Ingeniería, a la vez que ha recordado que los problemas en la red de saneamiento en esta calle se deben a «la falta de pendiente y un colector antiguo, de poco diámetro y unitario, que recoge las aguas de lluvia, que ahora vamos a separar». «Este colector entraba en carga e inundaba garajes y locales de planta baja», ha añadido. Para poner fin a este problema «la red se va a duplicar de manera que las aguas de escorrentía de lluvia se recogerán y se hará una red separativa», ha añadido. Por otro lado, en la calle existen todavía tendidos eléctricos en fachadas que dejarán de estar a la vista gracias a nuevas canalizaciones de telecomunicaciones.

La segunda fase del proyecto se centrará en la renovación de los pavimentos existentes, tanto en la calzada para vehículos como en las aceras para peatones. Actualmente, «la calle tiene anchuras de aceras diferentes y no cumple los estándares mínimos de accesibilidad (1,80 metros )», ha precisado Óscar Callejo para indicar que se «van a equilibrar anchuras de ambas aceras, se retranquearán las luminarias existentes y se sustituirán por unas nuevas». De esta manera, la calle Paletillas será peatonal hasta su intersección con Padre Lucas con una plataforma al mismo nivel, mientras que el tramo entre Basconia y Ruiz Menta se mantendrá para la circulación de vehículos. Por su parte, la alcaldesa de Calahorra ha avanzado que se estima que la zona peatonal estará ya lista para la próxima «primavera-verano». De los 1,3 millones en los que está presupuestada la iniciativa, 900.000 euros serán aportados por el Gobierno de La Rioja a través de un convenio de colaboración con el Ayuntamiento. El consejero de Política Local, Daniel Osés, que se ha desplazado esta mañana a Calahorra para participar en la presentación del anteproyecto, ha destacado que se trata «de una actuación ambiciosa, que va a suponer la renovación de todas las redes de saneamiento, de abastecimiento y sobre todo la proyección de un nuevo colector con la capacidad necesaria». «Es una actuación que se va a traducir en mayor comodidad, mejores servicios públicos para los ciudadanos de Calahorra», ha incidido.

