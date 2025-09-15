LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Antonio Mazo, Óscar León, Daniel Osés, Mónica Arceiz, Óscar Callejo, Juan Esteban Ameyugo y David Navarro, con el anteproyecto de la obra, en la calle Paletillas. I.Á.

Las obras de Paletillas se desarrollarán durante un año y se licitarán por 1,6 millones

La actuación, que contará con 900.000 euros de financiación del Gobierno riojano, contempla la renovación de las redes de saneamiento y una plataforma única para la zona peatonal

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Lunes, 15 de septiembre 2025, 13:16

La calle Paletillas, en el centro de Calahorra y una de las principales zonas de ocio hostelero de la ciudad, se prepara para acometer un ... proyecto de reurbanización que pondrá fin a los problemas con la red de saneamiento que sufren sus vecinos y que fijará de una «manera ordenada»- ha señalado esta mañana la alcaldesa, Mónica Arceiz- su parte peatonal y la destinada al tráfico de vehículos. El anteproyecto de la actuación, redactado por la empresa DH Proyectos de Ingeniería, eleva a 1,3 millones de euros el presupuesto de licitación de las obras. Los trabajos se desarrollarán en dos fases con un plazo de ejecución de un año. En la primera «se renovarán todos los servicios urbanos que existen», ha explicado Óscar Callejo, de DH Proyectos de Ingeniería, a la vez que ha recordado que los problemas en la red de saneamiento en esta calle se deben a «la falta de pendiente y un colector antiguo, de poco diámetro y unitario, que recoge las aguas de lluvia, que ahora vamos a separar». «Este colector entraba en carga e inundaba garajes y locales de planta baja», ha añadido. Para poner fin a este problema «la red se va a duplicar de manera que las aguas de escorrentía de lluvia se recogerán y se hará una red separativa», ha añadido. Por otro lado, en la calle existen todavía tendidos eléctricos en fachadas que dejarán de estar a la vista gracias a nuevas canalizaciones de telecomunicaciones.

