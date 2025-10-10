La Fuente de los Trece Caños de Calahorra, como nueva

Isabel Álvarez Calahorra Viernes, 10 de octubre 2025, 21:56 Comenta Compartir

La Fuente de los Trece Caños de Calahorra vuelve a estar abierta al público y funcionando, después de meses de obras en los que se ha restaurado el monumento. Así, este viernes, para dar a conocer los trabajos realizados, la arquitecta municipal, Paz Sáenz de Jubera, y los restauradores Federico Petri Sancha y Kerena Pinillos ofrecieron una charla en el lugar con los principales detalles del proceso.

A continuación, el grupo 'Noche entre amigos' ofreció un concierto, que contó con la asistencia de la alcaldesa, Mónica Arceiz; el consejero de Cultura, José Luis Pérez Pastor, y la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz. Esta actuación ha tenido un coste de 103.418 euros.

Temas

Calahorra