Gladiadores, 16 escenarios y pulseras contra la sumisión química, las novedades del Holika en Calahorra

Holika busca convertir a Calahorra en la capital de un imperio romano bajo el lema 'The Rise of the Empire'. El festival, previsto entre el 25 y el 28 de junio, prevé reunir este año a más de 100.000 asistentes, que podrán disfrutar de 16 escenarios (12 en el recinto principal y otros 4 gratuitos repartidos por la ciudad). Según ha explicado esta mañana Mario Cornago, CEO de Burcor, promotora del evento, esta edición contará como novedad con pulseras centinela contra la sumisión química, así como carreras de cuadrigas y luchas de gladiadores, que se desarrollarán en la plaza de toros.

Por otra parte, Cornago ha dado varias cifras sobre el festival, como la creación de más de 1.500 empleos; la generación de un impacto económico de más de 25 millones de euros; 1.256 camas ocupadas en alojamientos y un cartel con 250 artistas del género urbano y la electrónica. De entre los más destacados se encuentran Ozuna, Duki, Omar Courtz, Alejo, Luck Ra, La Joaqui, Gonzy, Omar Montes, así como Dimitri Vegas & Like Mike, Don Diablo o Timmy Trumpet.

Holika pretende ser una recreación del pasado romano de Calahorra a través de sus escenarios diseñados por artistas falleros, como el Negrita Empire Mainstage o el Pantheon Stage de Cutty Sark, en la zona del aparcamiento de la catedral, u otros gratuitos, como el Circus Maximus en la plaza de toros y en la plaza del Raso donde habrá las danzas tradicionales

En la rueda de prensa de presentación se ha explicado que «gracias al Plan de Sostenibilidad 2020-2030, Holika ha transformado antiguos terrenos áridos en zonas verdes con 100.000 metros de césped y más de 1.000 árboles plantados». Estas zonas «permanecen después del festival» con «sistemas de riego por goteo, recolección de aguas pluviales, especies autóctonas y colaboración con personal técnico local».