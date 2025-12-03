Otras noticias de Calahorra

LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Panorámica de Calahorra, en una imagen de archivo. I.Á.

Breves con las informaciones de actualidad de la localidad riojana

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 08:43

  1. Concierto benéfico del Conservatorio el día 10

Las bandas de enseñanzas elementales y profesionales del Conservatorio de Calahorra ofrecerán el miércoles 10 de diciembre un concierto en el teatro Ideal. Comenzará a ... las 19.30 horas, las entradas cuestan 5 euros y la recaudación de destinará a los proyectos de desarrollo en Kenia que promueve la ONG María Salus Infirmorum y se mostrarán con una proyección en el intermedio del evento.

