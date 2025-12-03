Otras noticias de Calahorra
Breves con las informaciones de actualidad de la localidad riojana
Miércoles, 3 de diciembre 2025, 08:43
-
Concierto benéfico del Conservatorio el día 10
Las bandas de enseñanzas elementales y profesionales del Conservatorio de Calahorra ofrecerán el miércoles 10 de diciembre un concierto en el teatro Ideal. Comenzará a ... las 19.30 horas, las entradas cuestan 5 euros y la recaudación de destinará a los proyectos de desarrollo en Kenia que promueve la ONG María Salus Infirmorum y se mostrarán con una proyección en el intermedio del evento.
-
Hoy se lleva a cabo la marcha de Áncora
Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la Asociación Igual A Ti, a través del Centro Áncora, organiza hoy, a las 10.00 horas, una marcha desde la estatua de la Matrona de Calahorra. Hasta las 13.00 instalará en el Mercadal un puesto de venta de productos artesanales hechos por personas con discapacidad intelectual en el taller de Áncora. A las 12.00 se leerá un manifiesto junto al Ayuntamiento.
-
V 'Papanoelada motera' de Calahorra
El miércoles 24 de diciembre se llevará a cabo la quinta edición de la 'Papanoelada motera' de Calahorra. La marcha por la ciudad saldrá del aparcamiento de la Era Alta a las 17.00 horas y como requisito, ademas de que los participantes acudan vestidos de Papá (o mamá) Noel, se pide un donativo mínimo de 5 euros por moto que se destinará a la Asociación de Familiares y Amigos de Niños con Cáncer de La Rioja (FARO).
-
Asfinca organiza la muestra Etnorioja II
Por segundo año, la Asociación Filatélica y Numismática Calagurritana, Asfinca, organiza la exposición 'Objetos del Pasado. Etnorioja II'. Esta muestra incluirá diferentes piezas de coleccionismo, antigüedades y vintage relacionadas con la actividad cotidiana de antaño. Abrirá en el centro cultural Fernando Herce los sábados 6 y 13 de diciembre, de 17.00 a 20.30, los domingos 7 y 14 y el lunes 8 de 10.30 a 13.30 horas.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión