Otras noticias de Calahorra

Las bandas de enseñanzas elementales y profesionales del Conservatorio de Calahorra ofrecerán el miércoles 10 de diciembre un concierto en el teatro Ideal. Comenzará a ... las 19.30 horas, las entradas cuestan 5 euros y la recaudación de destinará a los proyectos de desarrollo en Kenia que promueve la ONG María Salus Infirmorum y se mostrarán con una proyección en el intermedio del evento.

Hoy se lleva a cabo la marcha de Áncora

Con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la Asociación Igual A Ti, a través del Centro Áncora, organiza hoy, a las 10.00 horas, una marcha desde la estatua de la Matrona de Calahorra. Hasta las 13.00 instalará en el Mercadal un puesto de venta de productos artesanales hechos por personas con discapacidad intelectual en el taller de Áncora. A las 12.00 se leerá un manifiesto junto al Ayuntamiento.

V 'Papanoelada motera' de Calahorra

El miércoles 24 de diciembre se llevará a cabo la quinta edición de la 'Papanoelada motera' de Calahorra. La marcha por la ciudad saldrá del aparcamiento de la Era Alta a las 17.00 horas y como requisito, ademas de que los participantes acudan vestidos de Papá (o mamá) Noel, se pide un donativo mínimo de 5 euros por moto que se destinará a la Asociación de Familiares y Amigos de Niños con Cáncer de La Rioja (FARO).

Asfinca organiza la muestra Etnorioja II

Por segundo año, la Asociación Filatélica y Numismática Calagurritana, Asfinca, organiza la exposición 'Objetos del Pasado. Etnorioja II'. Esta muestra incluirá diferentes piezas de coleccionismo, antigüedades y vintage relacionadas con la actividad cotidiana de antaño. Abrirá en el centro cultural Fernando Herce los sábados 6 y 13 de diciembre, de 17.00 a 20.30, los domingos 7 y 14 y el lunes 8 de 10.30 a 13.30 horas.