Muñecos del nuevo espectáculo de 'Navilandia', que se ha colocado en el paseo de Mercadal. A.C.

'Navilandía' desembarca en el Mercadal de Calahorra

El espectáculo navideño de muñecos autómatas, que ha cambiado de ubicación, se abrirá al público desde mañana y hasta el 6 de enero

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Jueves, 4 de diciembre 2025, 14:48

Comenta

El espectáculo infantil 'Navilandia' vuelve de nuevo a Calahorra con cambio de ubicación. De esta manera, si el pasado año pudo verse en la plaza ... del Raso esta Navidad se ofrecerá en el paseo de Mercadal, junto al belén municipal. Su primera sesión será mañana viernes, 5 de diciembre (20.00 horas), después de la inauguración del montaje con la representación del Nacimiento.

