'Navilandía' desembarca en el Mercadal de Calahorra
El espectáculo navideño de muñecos autómatas, que ha cambiado de ubicación, se abrirá al público desde mañana y hasta el 6 de enero
Calahorra
Jueves, 4 de diciembre 2025, 14:48
El espectáculo infantil 'Navilandia' vuelve de nuevo a Calahorra con cambio de ubicación. De esta manera, si el pasado año pudo verse en la plaza ... del Raso esta Navidad se ofrecerá en el paseo de Mercadal, junto al belén municipal. Su primera sesión será mañana viernes, 5 de diciembre (20.00 horas), después de la inauguración del montaje con la representación del Nacimiento.
'Navilandia' es un espectáculo con sus muñecos autómatas que bailan, cantan villancicos y cuentan una historia navideña, con el que el Ayuntamiento de Calahorra pretende «alegrar y ambientar el centro de la ciudad en estas fechas festivas». «El año pasado fue un éxito, que deseamos se repita otra vez esta Navidad», señala en una nota de prensa.
Por otro lado, el espectáculo se podrá ver en diferentes horarios según las fechas. En concreto, el 5 de diciembre habrá pases a las 20.00 y 20.30 horas. Ya del 6 al 8 de diciembre, así como los días 13 y 14 de diciembre y del 20 de diciembre al 6 de enero se podrá ver a las 12.00;13.00; 18.00; 19.00 y 20.00 horas. Además, del 9 al 12 diciembre habrá tres pases a las 18.00; 19.00 y 20.00 horas.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión