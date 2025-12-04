'Navilandía' desembarca en el Mercadal de Calahorra

El espectáculo infantil 'Navilandia' vuelve de nuevo a Calahorra con cambio de ubicación. De esta manera, si el pasado año pudo verse en la plaza ... del Raso esta Navidad se ofrecerá en el paseo de Mercadal, junto al belén municipal. Su primera sesión será mañana viernes, 5 de diciembre (20.00 horas), después de la inauguración del montaje con la representación del Nacimiento.

'Navilandia' es un espectáculo con sus muñecos autómatas que bailan, cantan villancicos y cuentan una historia navideña, con el que el Ayuntamiento de Calahorra pretende «alegrar y ambientar el centro de la ciudad en estas fechas festivas». «El año pasado fue un éxito, que deseamos se repita otra vez esta Navidad», señala en una nota de prensa.

Por otro lado, el espectáculo se podrá ver en diferentes horarios según las fechas. En concreto, el 5 de diciembre habrá pases a las 20.00 y 20.30 horas. Ya del 6 al 8 de diciembre, así como los días 13 y 14 de diciembre y del 20 de diciembre al 6 de enero se podrá ver a las 12.00;13.00; 18.00; 19.00 y 20.00 horas. Además, del 9 al 12 diciembre habrá tres pases a las 18.00; 19.00 y 20.00 horas.