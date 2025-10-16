'La Naturaleza', temática del próximo Carnaval de Calahorra Las fiestas carnavaleras se celebrarán del 13 al 15 de febrero y otorgarán 50 premios entre sus concursos

Isabel Álvarez Calahorra Jueves, 16 de octubre 2025, 12:50

'La Naturaleza' es la temática elegida para el próximo Carnaval, que Calahorra celebrará del 13 al 15 de febrero. El Ayuntamiento ha convocado cinco concursos para los Carnavales del próximo año: Reina y rey o reina infantil; disfraces en las categorías infantil y adultos; y de papel. La Junta de Gobierno Local aprobó el pasado lunes las bases de todos estas convocatorias (el plazo de inscripción todavía no está abierto), que están publicadas en la página web municipal (www.calahorra.es).

Las personas que quieran participar disponen de cuatro meses para confeccionar sus trajes, que deberán inspirarse en la naturaleza: animales, plantas, paisajes, fenómenos atmosféricos… El Ayuntamiento otorgará casi 50 premios y sorteará 440 euros en especie.

En cuanto a la celebración de los concursos, la elección de la reina (mayor de 16 años) y del rey o reina infantil (entre 8 y 15 años) del Carnaval 2026 tendrá lugar en el teatro Ideal el viernes 13 de febrero, a partir de las 20.30 horas. La persona elegida reina recibirá un premio en metálico de 1.000 euros, además de 100 euros en especie, dos entradas para el teatro Ideal, un ramo de flores y una banda con el título ganado. A todos los candidatos no seleccionados se les entregará un ramo flores y dos entradas para el teatro Ideal.

La niña o el niño designados reina o rey infantil obtendrá 500 euros en metálico, 50 euros en especie, cuatro entradas para una obra de teatro familiar en el Ideal, una tarta de golosinas y una banda del nuevo título. También, el resto de aspirantes tendrán una tarta de golosinas y dos entradas para un espectáculo de teatro familiar.

Ya el sábado 14 de febrero se desarrollarán los concursos de disfraces infantil, dirigido a menores de 16 años, y de adultos. El primero se celebrará en el pabellón Europa, a las 17.00 horas, y el segundo a partir de las 20.00 horas. A esa hora comenzará el desfile de Carnaval desde la plaza del Raso. Por último, el domingo 15 de febrero será el concurso 'El Carnaval de papel', a las 12.30 horas, en el pabellón Europa. Está dirigido a menores de 16 años. Los disfraces se confeccionarán en papel o cartón, pudiéndose utilizar plásticos finos.

