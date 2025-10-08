LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Intervención en la reja de la capilla del Niño Jesús. I. Á.

Mejora de los senderos y creación de un vídeo sobre la coliflor y la huerta local en Calahorra

El Consistorio aprueba contratar la redacción de las obras de la calle San Blas y la restauración del retablo del Niño Jesús

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Miércoles, 8 de octubre 2025, 08:28

La junta de gobierno local ha aprobado esta semana cuatro expedientes de contratación. Dos corresponden a actuaciones del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Calahorra ... enogastronómica' y se incluyen en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (Next Generation UE). En concreto, el Ayuntamiento licita las obras para poner en valor los senderos naturales por 62.104,44 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Incluyen la mejora de entornos, caminos y actualización de la interpretación e información.

