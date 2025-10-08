Mejora de los senderos y creación de un vídeo sobre la coliflor y la huerta local en Calahorra
El Consistorio aprueba contratar la redacción de las obras de la calle San Blas y la restauración del retablo del Niño Jesús
Miércoles, 8 de octubre 2025, 08:28
La junta de gobierno local ha aprobado esta semana cuatro expedientes de contratación. Dos corresponden a actuaciones del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Calahorra ... enogastronómica' y se incluyen en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea (Next Generation UE). En concreto, el Ayuntamiento licita las obras para poner en valor los senderos naturales por 62.104,44 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses. Incluyen la mejora de entornos, caminos y actualización de la interpretación e información.
Son cinco rutas con un total de 105,15 kilómetros y cinco paseos con un recorrido de 62,86 kilómetros, con acceso peatonal y en bicicleta desde el aparcamiento de la catedral.
Otra iniciativa consiste en la realización de un vídeo promocional para potenciar y fomentar la coliflor IGP Calahorra y otros productos de la huerta local, que se podrá ver en un nuevo espacio multisensorial que se creará en el Museo de la Verdura. El contrato durará tres meses y tiene un precio base de 9.680 euros.
Además, se ha dado el visto bueno al expediente para restaurar y conservar el retablo de la capilla del NiñoJesús de la catedral por 57.179,40 euros;y la asistencia técnica para redactar el proyecto de reurbanización de la calle San Blas y su entorno, dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud por 30.847,07 euros.
