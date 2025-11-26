LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Participantes, en las clases de actividad física para personas mayores del Ayuntamiento este verano. I. Á.
Calahorra

Los mayores de 60, en espera desde octubre para iniciar los cursos de gimnasia y yoga

La falta de monitor, al quedar desierto el contrato del servicio, deja sin actividad a las personas inscritas en las 180 plazas ofertadas

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 08:13

Comenta

Dos meses después de la fecha marcada para su inicio, las clases de gimnasia de mantenimiento y yoga para personas mayores de 60 años ... del Ayuntamiento de Calahorra todavía no han comenzado. Si bien los cursos deberían haber arrancado el pasado octubre, las personas inscritas en las 180 plazas que se ofertaron siguen sin conocer cuándo comenzarán las clases para las que el Consistorio no ha encontrado monitor o monitora.

