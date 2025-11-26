Los mayores de 60, en espera desde octubre para iniciar los cursos de gimnasia y yoga

Dos meses después de la fecha marcada para su inicio, las clases de gimnasia de mantenimiento y yoga para personas mayores de 60 años ... del Ayuntamiento de Calahorra todavía no han comenzado. Si bien los cursos deberían haber arrancado el pasado octubre, las personas inscritas en las 180 plazas que se ofertaron siguen sin conocer cuándo comenzarán las clases para las que el Consistorio no ha encontrado monitor o monitora.

Las inscripciones para ambas actividades, que se incluyen dentro del programa de envejecimiento activo, se formalizaron entre el 1 de agosto y el 12 de septiembre. Mientras tanto, en el mes de septiembre se licitaba el contrato de servicios para realizar las clases a través de una empresa, con un presupuesto de 13.098 euros. Sin embargo, el pliego no recibió ninguna oferta y el pasado 6 de octubre el contrato se declaró desierto. «En octubre, como nadie decía nada del inicio de las clases, fui al centro joven a preguntar y ahí me dijeron que de momento no había profesor, pero que ya nos avisarían por teléfono», explica Tere, una de las personas inscritas y que obtuvo una plaza en gimnasia de mantenimiento. Pasadas unas semanas, y de nuevo ante la falta de información, «volví a preguntar al centro joven y entonces ya me dijeron que las clases no iban a comenzar hasta enero», señala.

Desde el Ayuntamiento, por su parte, se aclara a este periódico que se está trabajando en «nuevo pliego, diferente al anterior», el cual no se ceñirá únicamente a las actividades de gimnasia de mantenimiento y yoga para evitar que vuelva a quedar desierto.

El Ayuntamiento explica que está elaborando un nuevo pliego, que incluirá otras disciplinas como «pilates o taichí»

De esta manera, el nuevo contrato contemplará también otras disciplinas como «pilates o taichí». Además, «se subirá el precio de la hora del monitor», se añade desde el Consistorio, que confía que estas mejoras «permitan a las empresas presentar ofertas». Por otro lado, se precisa que la lista de personas conformada para participar en las actividades iniciales se mantendrá de cara a los cursos que se organicen con el segundo pliego.

Además de gimnasia y yoga, el Ayuntamiento completa la programación deportiva para personas mayores con cursos de natación y aquagym, en el Complejo La Planilla. Sin embargo, en estas opciones no hay plazas libres.

A ello hay que sumar la oferta del centro de participación activa, donde a día de hoy tampoco es posible apuntarse a ninguna de las actividades físicas que promueven como es el caso del zumba, pilates o musculación. «Tenemos listas de espera increíbles. La de musculación, por ejemplo, es de 80 personas», señala Marisa Sota, presidenta de la junta del centro, que sostiene que personas a la espera de que comiencen los cursos municipales se han interesado en estos meses por las actividades físicas programadas en esta instalación. Pero «ya decimos que no se puede, que está completo», asegura.