SANDA

500 personas contra el cáncer en Calahorra

Sanda Sainz

Domingo, 28 de septiembre 2025, 21:24

La tercera edición de la marcha contra el cáncer de Calahorra tuvo este domingo a unos quinientos participantes, con salida y llegada en el ... paseo del Mercadal. La ruta, no competitiva, contó con cuatro kilómetros de recorrido urbano y parte por el parque del Cidacos, apto para todos los públicos, con avituallamiento al regresar y sesión de zumba con Iván.

