500 personas contra el cáncer en Calahorra
Domingo, 28 de septiembre 2025, 21:24
La tercera edición de la marcha contra el cáncer de Calahorra tuvo este domingo a unos quinientos participantes, con salida y llegada en el ... paseo del Mercadal. La ruta, no competitiva, contó con cuatro kilómetros de recorrido urbano y parte por el parque del Cidacos, apto para todos los públicos, con avituallamiento al regresar y sesión de zumba con Iván.
El recorrido contó con diferentes colaboradores. También se vendieron diferentes objetos de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) y lotería de Navidad. Esta iniciativa estuvo organizada por la junta local y la participación costaba 8 euros, destinados a la investigación.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.