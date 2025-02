«No soy dj, pero llevo más de treinta años pinchando»

Chusco Herreros tiene 48 años y lleva más de tres décadas pinchando en bares, ambientando celebraciones de distinta índole con música de los cincuenta en ... adelante, rock and roll, pop, indie y, ahora, hasta con electrónica con Moñas con Moño Dj.

– ¿Cuándo comenzó su aventura como pinchadiscos o dj?

– Como pone en mi Instagram, no soy dj, pero llevo más de 30 años pinchando. Eso lo dice todo. Para mí, ser dj es alguien que se pone delante del público y lo entretiene con una selección musical, pero para otros es más la técnica. Comencé a principios de los noventa en el Dreams de Calahorra. Entonces, para pinchar algo con tecnología, con platos y mesa de mezclas, tenía que ser en algún garito. Pedía poner un par de canciones entre semana y empezaron a llamarme para una noche de un sábado o para una fiesta de sevillanas.

– ¿Ha desarrollado esta actividad de forma continuada?

– Me he dedicado a otras cosas y viví en Canarias, donde no pinchaba, pero más o menos lo he hecho de forma continuada. Después de dos años en el Dreams me contrataron en el Tripplex, donde estuve otros dos o tres años como residente, los viernes y sábados. No he fallado nunca en las Nocheviejas y en 2004 abrí el Underground. Comencé a darle caña a palos que no había tocado antes, como el rock and roll más primigenio, Little Richard, Chuck Berry, también The Rolling Stones, The Beatles, Led Zeppelin, música de los cincuenta, sesenta y setenta. Y en noches de jaleo, mucha movida madrileña, pop, indie y de los noventa.

– ¿Cuánto estuvo en el Underground?

– Hasta 2008. Ana y yo lo vendimos, porque íbamos a tener nuestro primer hijo en común y la noche tampoco es buena (risas). El cuerpo me pedía parar un poco y nos fuimos a vivir a Canarias. Estudié informática y trabajé como técnico de este sector, pero algunos empresarios hosteleros me llamaron a partir de 2010. Trabajé en el Montserrat de Calahorra cuatro años y al cerrar en 2022, posiblemente por las sesiones que hice en la pandemia, me volvieron a pedir que pinchase. Realmente, no he buscado mis bolos, me llaman los hosteleros y gente para fiestas privadas.

– ¿Actualmente se dedica a ello exclusivamente?

– Sí. Me dedico plenamente a ello, a mi familia y a mi casa.

– ¿Qué público tiene?

– Se empiezan a incorporar a partir de los treinta y tantos y cuarenta años. Siempre hay alguien de veintitantos. Actualizo las sesiones y hace poco me tuve que poner las pilas con la primera década del dos mil, porque veo que tengo gente de esa edad e incorporé temas de Pereza, La Oreja de Van Gogh, Melendi... ¿Y hasta que edad? Pues he tenido a personas de más de setenta años disfrutando en mis sesiones.

– ¿En dónde ha pinchado?

– En festivales como el Moradillos (valle del Cidacos) o El Casco Antiguo Suena (Calahorra), en la feria del vino Entreviñas (Aldeanueva de Ebro), en concentraciones, fiestas y eventos públicos y privados de La Rioja, Navarra, País Vasco y Soria. Prefiero el 'tardeo' y 'vermuteo', pero si me toca noche, lo hago.

– También tiene su alter ego ¿no?

– Me paso el día escuchando música y también me gusta la electrónica, que pincho poco. Por eso en 2024 creé un alter ego, Moñas con Moño Dj, para ofrecer electrónica de los noventa, de ahora, europea y lo que puedo de indie y rarezas. El nombre viene por una canción que me regaló una amiga e hizo con inteligencia artificial. Hay que diferenciar las dos propuestas Chusco y Moñas.

– ¿Cómo ha notado los cambios en estas tres décadas?

– Ha cambiado mucho, a mejor, sobre todo el acceso a la música, la tecnología y la forma de escuchar. Hoy en día, aunque no tengas mesa de mezclas puedes trabajar con los programas del ordenador. Ahí tengo 150 gigas de música. Es una maravilla, en una mochila lo llevo todo.