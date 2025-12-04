Los escolares de Calahorra ponen voz a la Constitución Unos 250 niños y niñas de todos los colegios de la ciudad han participado este jueves en un pleno infantil en el teatro Ideal para dar lectura a la Carta Magna en su 47 aniversario

Isabel Álvarez Calahorra Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:19 | Actualizado 13:47h. Comenta Compartir

El teatro Ideal de Calahorra, más acostumbrado a ver pasar actuaciones musicales y obras de teatro, ha sido escenario este jueves de un pleno municipal. Pero la sala no ha acogido una sesión al uso sino que esta vez han sido los escolares de las ciudad quienes han ejercido de alcalde, concejales y concejalas de la corporación municipal. La iniciativa, promovida por el Ayuntamiento desde hace tres años, se enmarca en la conmemoración de la aprobación de la Constitución Española, que el próximo sábado cumplirá 47 años. El pleno se ha celebrado con todo detalle. No ha faltado de nada: ni las sillas de terciopelo rojo tan características del salón plenario de la Casa Consistorial ni la secretaria municipal, quien ha ido nombrando a los 21 escolares de 3º de Primaria de los siete colegios de la ciudad (Agustinos, Teresianas, La Milagrosa, San Andrés, Ángel Oliván, Aurelio Prudencio y Quintiliano) elegidos como concejales y concejales. Todos ellos ha dado lectura a artículos destacados de la Carta Magna, algunos relacionados con la infancia y los derechos fundamentales.

Y es que, «la Constitución es la ley más importante que tenemos en nuestro país», les había explicado antes la presidenta del Parlamento de La Rioja, Marta Fernández, quien una vez más ha querido estar presente en este acto junto con la vicepresidenta de la cámara, Mª Teresa Antoñanzas. Fernández ha aprovechado también para acercarles al Parlamento. «Es la casa de todos los riojanos, la casa de la palabra», resumía ante los 250 escolares que han seguido el acto desde sus butacas.

Minutos antes, Mónica Arceiz había dejado su rol de alcaldesa para hacer en cierta forma pedagogía y explicarles el escudo de España y los elementos que no deben faltar en un pleno, como las banderas y el retrato el rey. «Como esto es un pleno infantil hemos preferido poner una foto de toda la familia real», precisaba la regidora, quien también ha querido incidir en que durante el debate de los plenos «nos tratamos de usted cómo símbolo de respeto».

A alguno en el teatro se le escapaba entonces un mueca irónica al recordar que más de una vez lo que menos se guardan son las formas. Pero hoy era un día para aprender de la Constitución fuera el aula. Y además, con obsequios. Así, a la salida del teatro los escolares han recibido una bandera de España y una publicación.

Temas

Calahorra