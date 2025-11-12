LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Charla de una edición anterior de las Jornadas de la Adolescencia. I.Á.

Las Jornadas de la Adolescencia se centrarán en Calahorra en la igualdad de género

Calahorra

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 09:15

Las Jornadas de la Adolescencia, que desarrollará el Ayuntamiento de Calahorra entre los próximos 18 y el 20 de noviembre, abordarán este año ... la igualdad de género. El programa arrancará con la charla 'La igualdad: un reto', que impartirá Beatriz Cañas, educadora de la empresa Alternativa 4. La siguiente cita, el día 19, será una mesa redonda bajo el título 'La igualdad de género desde la mirada de la adolescencia', relacionada con un documento videográfico realizado por alumnos de 1º de Bachillerato. Estas dos actividades tendrán lugar en el centro joven, a las 19.00 horas.

