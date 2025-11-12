Las Jornadas de la Adolescencia se centrarán en Calahorra en la igualdad de género

Las Jornadas de la Adolescencia, que desarrollará el Ayuntamiento de Calahorra entre los próximos 18 y el 20 de noviembre, abordarán este año ... la igualdad de género. El programa arrancará con la charla 'La igualdad: un reto', que impartirá Beatriz Cañas, educadora de la empresa Alternativa 4. La siguiente cita, el día 19, será una mesa redonda bajo el título 'La igualdad de género desde la mirada de la adolescencia', relacionada con un documento videográfico realizado por alumnos de 1º de Bachillerato. Estas dos actividades tendrán lugar en el centro joven, a las 19.00 horas.

Por último, el 20 de noviembre se proyectará la película 'Las sufragistas', dirigida por Sarah Gavrony, en los Cines Arcca. Este filme cuenta la historia de las sufragistas inglesas que lucharon por el derecho al voto y otros derechos políticos a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX.

El Ayuntamiento ha programado una primera sesión de mañana destinada a estudiantes de Educación Secundaria de los centros educativos de Calahorra y una segunda, a las 20.00 horas para el público en general. Para asistir al segundo paso es necesario retirar un invitación en los Cines Arcca.

Estas jornadas, como subraya el concejal de Juventud e Igualdad, Iván Jiménez, «son una oportunidad para escuchar a los jóvenes y darles voz, fomentando su participación en la sociedad».