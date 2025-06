Javier Hueto y el grupo de danzas Coletores, Calagurritanos de honor

Javier Hueto, operario del servicio de Limpieza del Ayuntamiento de Calahorra durante 43 años y recientemente jubilado, junto con el grupo de danzas ... Coletores, que va a cumplir 70 años, recibirán este 2025 el galardón de Calagurritano de honor. La alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, y la concejala de Festejos, Raquel Moral, les comunicaron ayer en el Consistorio el otorgamiento de esta distinción, que recibirán el día 16 de agosto en la ceremonia de coronación de la reina y el rey de las fiestas.

El Ayuntamiento reconocerá de este modo a Hueto su dedicación a la limpieza de la ciudad, además de por su participación en la organización de la procesión de los Santos Mártires y su implicación con el fútbol base. «¿Quién no lo ha conocido o conoce a Javier Hueto en Calahorra? Se ha dedicado durante toda su vida a hacer una Calahorra mejor y más limpia», destacó de él la alcaldesa.

«Me siento feliz»

«Me he quedado que no sabía qué decir. Me siento feliz», afirmó Hueto, a quien la regidora había convocado minutos antes en su despacho junto a los responsables del grupo de danzas, Luis Javier Ayensa y Susana Ramón, para informarles de su decisión de homenajearles.

Para dar a conocer a los segundos galardonados Arceiz se refirió a la fundadora del grupo de danzas, Isidra Mª Santos, que precisamente fue Calagurritana de honor en 2006. «¿Quién no ha ido a bailar con la señorita Isi? Muchísimas personas conocieron y siguen conociendo la labor que desarrolla el grupo 'Coletores', ahora bajo la tutela de Luis Javier Ayensa», dijo la regidora, para añadir que «allí donde baila da la mejor versión de lo que es la Calahorra que todos queremos y aspiramos».

Por su parte, Luis Javier Ayensa aseguró haber recibido la noticia como «una sorpresa mayúscula» y recordó que Coletores, integrado por 40 personas, «siempre llevamos por bandera nuestra ciudad, nuestras tradiciones, nuestro folclore».