Los jardines de Calahorra se renuevan con 2.500 flores

Los jardines de Calahorra lucen nuevas flores. Son ejemplares de pensamientos, violas, 'boca de dragón', cinerarias y clavelinas que acaban de ser plantados para renovar la imagen de las zonas verdes con la llegada del otoño. La empresa Inverprao ha realizado estas labores, que corresponden al contrato de plantación de flores de temporada (de 2025 a 2028), adjudicado por 153.123 euros.

En total se han plantado 2.480 unidades entre el Mercadal, la glorieta de Quintiliano, Minglanillos y las jardineras de Sol, Grande y Tilos, y el Consistorio.