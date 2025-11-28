El IRVI inicia la construcción de las 9 viviendas de alquiler social de la plaza de la Verdura

Isabel Álvarez Calahorra Viernes, 28 de noviembre 2025, 08:45 Comenta Compartir

La segunda promoción de viviendas del IRVI destinadas al alquiler social en Calahorra ya está en marcha. Y es que, medio año después de que se iniciase la rehabilitación de 18 de las antiguas casas de los peones camineros del Gobierno de La Rioja, han comenzado los trabajos previos para la construcción de 9 viviendas más destinadas a este fin en la plaza de la Verdura. Las obras, cuya licitación se quedó dos veces desierta, está siendo ejecutada por la UTE CJM Obras y Gestión Sostenible y Cycasa Canteras y Construcciones, con un presupuesto de 1,2 millones de euros.

La actuación parte de un esqueleto de hormigón ya construido en la plaza, procedente de una promoción anterior que no se llegó a terminar. Por otro lado, el nuevo edificio contará con tres viviendas de 3 dormitorios, cuatro de 2 dormitorios y dos de 1 dormitorio, cuyas superficies útiles oscilarán entre los 34,81 y los 74,15 metros cuadrados. Las unidades de tres dormitorios dispondrán de dos cuartos de baño, y el resto, de uno. Además, todas ellas estarán dotadas de terraza y trastero.

