«Es importante saber decir no a ciertos planes cuando tienes que estudiar»

Isabel Álvarez Calahorra Lunes, 10 de febrero 2025, 14:31

Entre la convocatoria de Formación Sanitaria Especializada (FSE), los que se presentan desde la titulación de Biología (BIR) suelen ser quienes lo tienen más difícil para entrar. De hecho, en la oferta de este año del Ministerio de Sanidad solo uno de cada 16 aspirantes podía conseguir una plaza. Estaban en liza 63 puestos entre un millar de aspirantes, así que quienes han conseguido una de las plazas, no sin horas de estudio y muchas renuncias personales, es todo un privilegio. Y la cuarta en el ranking del BIR de este año es la calagurritana Amaya Herrero Palacios, quien en la mañana de este lunes ha recibido las felicitaciones de la alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, y el concejal de Juventud, Iván Jiménez, por haber logrado la plaza y además, en una posición tan alta.

La joven, que se formó en Calahorra en el colegio Teresianas, ha cursado en Madrid Biología Sanitaria. «Tiene muchas salidas, como puede ser la investigación, que no ha sido mi caso», explicaba en el despacho de la alcaldesa, para precisar que «dentro de la carrera descubrí lo que era el BIR, que era el puesto de Biólogo Interno Residente». Se trata de una plaza de «formación como hacen los médicos MIR, pero en una especialidad de laboratorio», aclaraba.

Esta ultima convocatoria BIR ha sido la segunda vez a la que se presentaba. «Ya lo hice el año pasado, pero sólo pudo prepararme desde agosto y en esos pocos meses no conseguí la plaza, pero me quedé cerca». Entonces no pudo ser, pero el haber conseguido muy buena puntación «fue una motivación para seguir otro año más». «Lo he conseguido, pero no siempre el esfuerzo tiene su recompensa. Es muy difícil, ya que conozco gente que lleva años intentándolo», decía esta mañana.

El camino evidentemente no ha sido fácil. «Es muy importante saber decir que no a ciertos planes cuando no puedes y tienes que estudiar. Pero sí es importante que un día a la semana, o al menos una tarde, dedicarla a hacer cosas que te gustan. Si no es imposible aguantar la rutina de solo estudio», apuntaba sobre su motivación y plan de trabajo.

Su entorno más cercano también ha sido fundamental: «Es importante que te rodees de gente que entienda lo que estás haciendo, que te apoye, que aunque confían en ti no te pongan una presión excesiva. En mi caso he tenido mucha suerte, tanto con la familia como los amigos que me rodea».

Y ahora, además de celebrarlo, lo que toca es elegir centro hospitalario para formarse. «Todavía tengo que elegir dónde me voy a especializar. Estoy, entre la especialidad de microbiología y bioquímica clínica», afirmaba. No obstante, de momento tiene claro que «me quedaré los cuatro años de formación en Madrid y en un futuro si puedo seguir ahí, perfecto y sino intentaré en otra comunidad o volver aquí…».