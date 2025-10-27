Idoia Sáenz, nueva presidenta de la peña El Sol de Calahorra Veterana peñista entre los del blusón verde y primera mujer en dirigir este colectivo, sustituye en el cargo a Javier Calvano

Idoia Sáenz, nueva presidenta de la peña El Sol, junto al ya expresidente Javier Calvano.

Isabel Álvarez Calahorra Lunes, 27 de octubre 2025, 12:43 Comenta Compartir

Cambio de presidencia en la peña El Sol de Calahorra. Javier Calvano, quien durante los últimos doce años ha estado al frente de este ... colectivo, ha cedido el testigo a Idoia Sáenz, peñista veterana y quien se convierte en la primera mujer al frente de la peña. Desde El Sol, como han señalado a través de sus redes sociales, se agradece tanto a Javier Calvano como al resto de su junta directiva «los años que han estado preparando actividades, todas las reuniones, todas las nuevas ideas, el esfuerzo y las ganas que le han puesto para que la peña prosperase».

Por otro lado, felicitan a la nueva presidenta quien también era parte de la junta directiva. De ella destacan que es una «mujer que viene con ganas de darlo todo y de sacar a la peña adelante». En este sentido, explican que «vienen años de trabajo y esfuerzo, pero sabemos que vas a poner todo tu empeño y vas a hacerlo lo mejor que puedas». Idoia Sáenz, como informa la peña, estará acompañada de una nueva junta directiva, que se presentará en próximas fechas.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Calahorra