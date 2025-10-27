LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Idoia Sáenz, nueva presidenta de la peña El Sol, junto al ya expresidente Javier Calvano. Peña El Sol.

Idoia Sáenz, nueva presidenta de la peña El Sol de Calahorra

Veterana peñista entre los del blusón verde y primera mujer en dirigir este colectivo, sustituye en el cargo a Javier Calvano

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Lunes, 27 de octubre 2025, 12:43

Cambio de presidencia en la peña El Sol de Calahorra. Javier Calvano, quien durante los últimos doce años ha estado al frente de este ... colectivo, ha cedido el testigo a Idoia Sáenz, peñista veterana y quien se convierte en la primera mujer al frente de la peña. Desde El Sol, como han señalado a través de sus redes sociales, se agradece tanto a Javier Calvano como al resto de su junta directiva «los años que han estado preparando actividades, todas las reuniones, todas las nuevas ideas, el esfuerzo y las ganas que le han puesto para que la peña prosperase».

