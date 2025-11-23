La historia taurina de Calahorra se muestra en la Fundación Caja Rioja

El Club Taurino de Calahorra inauguró el viernes una exposición dedicada a su historia, la plaza de toros y los profesionales taurinos calagurritanos con fotografías ... y material de todo tipo. Destaca en la parte central un toro con diferentes elementos de la faena (capotes, banderillas y espada) y dos vitrinas con trofeos del club como el de Calagurritano de Honor que recibió en 2023 y el de Puerta de Toledo de 2025, de carácter internacional.

La inauguración contó con la presencia de más de doscientas personas. Participaron los integrantes de la junta directiva, socios, miembros del equipo de gobierno del Ayuntamiento, con la alcaldesa Mónica Arceiz al frente, José Ibáñez (colaborador del club), toreros, rejoneadores, los alguacilillos de las fiestas y representantes de la Fundación Caja Rioja.

Esta muestra se podrá visitar hasta el 5 de diciembre, de lunes a sábado, de 18.00 a 19.00 horas, con entrada gratuita.

La documentación y material expuesto se centra en los 100 años de la plaza de toros, los 62 de esta asociación taurina (con un recorrido por sus doce presidentes y cuarenta reinas), una selección de figuras del toreo calagurritanas (Domingo Domínguez, Sergio Domínguez, Pedro Javier Ciordia, Pedro Carra, José Antonio Pérez Vitoria, Víctor García 'El Víctor' o Alberto Donaire), así como libros del club y de El Cossío y alguna que otra sorpresa destinada al público visitante.

«Pretende poner en valor la riqueza cultural y social que el toreo ha representado para la ciudad, así como rendir homenaje a las personas que han contribuido a mantener viva esta tradición», señala el presidente de la entidad taurina calagurritana, Miguel García.

Por otro lado, ayer por la tarde el Club Taurino organizó en el salón de actos del mismo recinto la proyección del documental 'Dolores Aguirre: Pasión por el toro', evento que tuvo la colaboración de Impulsa TV y la Fundación Caja Rioja. Las entradas costaban 6 euros a los socios y 10 euros al resto. Acudieron a este pase más de cien personas. Asimismo, intervino su director y productor, José Pardo Ventura, y Gonzalo Gómez Guadalupe, extorero que participa en el documental y es asesor artístico de la plaza de toros de Bilbao.

Viaje a Madrid y 363 socios

García, destaca que el Club Taurino cuenta ya con 363 socios y este año 2025, con las actividades pendientes del mes de diciembre, habrá programado un total de cuarenta iniciativas y siete viajes. El último se llevará a cabo en el puente de la Constitución y está cerrado un autobús. Incluye la ganadería Baltasar Ibán (con visita, pincho, almuerzo y liturgia flamenca) y pernoctación en Madrid en la primera jornada (viernes 6 de diciembre), día libre por la capital del país el domingo 7 y terminará el lunes 8 en la ganadería Quintas con tentadero y comida, para regresar después a Calahorra.