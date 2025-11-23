LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Participantes en la inauguración de la exposición taurina. P. S.

La historia taurina de Calahorra se muestra en la Fundación Caja Rioja

La exposición del Club Taurino permanecerá hasta el 5 de diciembre y ayer se proyectó un documental sobre Dolores Aguirre

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Domingo, 23 de noviembre 2025, 09:20

Comenta

El Club Taurino de Calahorra inauguró el viernes una exposición dedicada a su historia, la plaza de toros y los profesionales taurinos calagurritanos con fotografías ... y material de todo tipo. Destaca en la parte central un toro con diferentes elementos de la faena (capotes, banderillas y espada) y dos vitrinas con trofeos del club como el de Calagurritano de Honor que recibió en 2023 y el de Puerta de Toledo de 2025, de carácter internacional.

