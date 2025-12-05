Salud celebrará el 11 de diciembre en el teatro Ideal una gala por los 25 años del hospital de Calahorra
Calahorra
Viernes, 5 de diciembre 2025, 08:34
El 18 de diciembre del año 2000 se ponía en funcionamiento el Hospital de Calahorra, entonces Fundación Hospital de Calahorra. A punto de ... cumplirse 25 años de su puesta en marcha la Consejería de Salud ha organizado una gala conmemorativa de este aniversario para el próximo 11 de diciembre, en el teatro Ideal.
El evento, que lleva por lema '25 años latiendo contigo', pretende ser «un reconocimiento al trabajo de todos los que han contribuido y que contribuyen al crecimiento y desarrollo»- explica Salud- de este centro. Durante la gala se ofrecerán además dos conferencias: 'Breve historia de nuestro hospital desde el corazón', a cargo del enfermero Constancio Jiménez Remiro, y 'Los cuidados de Larga Duración en una sociedad más longeva', con José Antonio Herce, doctor en Economía y experto en longevidad.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión