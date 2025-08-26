Fuegos artificiales y música en la noche calagurritana

En una jornada como la del inicio de las fiestas, cuando el momento del cohete es el de mayor concentración de público y desenfreno, los ... que todavía aguantaron hasta la noche pudieron disfrutar con diferentes propuestas en la calle. El lunes destacó a las 23.00 horas el lanzamiento de fuegos artificiales desde la fuente de la Glorieta de Quintiliano, a cargo de Pirotecnia Zaragozana. Durante casi quince minutos el cielo de la ciudad se iluminó con diferentes colores y formas y las explosiones no pararon de sonar, con la estatua de Quintiliano como testigo directo.

El público congregado alrededor de la glorieta y en el Paseo del Mercadal, disfrutó y aplaudió con beneplácito al finalizar el espectáculo.

La otra gran cita de la noche del primer día de las fiestas de San Emeterio y San Celedonio tuvo lugar en el escenario de la Plaza del Raso, que no se llenó. A las 00.00 comenzó el concierto de Vértigo Revolution que mezcló la música en directo con efectos y baile, con las partes de djs, a lo largo de dos horas y media aproximadamente. Repartieron tubos luminosos entre los presentes y acompañaron a los artistas unas jóvenes que corearon y bailaron uno de los temas. Una vocalista comentó que venían de Paiporta y agradeció a los ciudadanos su colaboración en los momentos difíciles que sufrieron por la dana. Incluso subió a uno de los que fueron allí para ayudar, que dijo ser de San Adrián.