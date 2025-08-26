LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Fuegos artificiales en la Glorieta de Quintiliano, el lunes por la noche. SANDA
Calahorra

Fuegos artificiales y música en la noche calagurritana

Después de la intensidad del inicio festivo los actos del primer día finalizaron en la glorieta de Quintiliano y el escenario de la Plaza del Raso

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Martes, 26 de agosto 2025, 23:01

En una jornada como la del inicio de las fiestas, cuando el momento del cohete es el de mayor concentración de público y desenfreno, los ... que todavía aguantaron hasta la noche pudieron disfrutar con diferentes propuestas en la calle. El lunes destacó a las 23.00 horas el lanzamiento de fuegos artificiales desde la fuente de la Glorieta de Quintiliano, a cargo de Pirotecnia Zaragozana. Durante casi quince minutos el cielo de la ciudad se iluminó con diferentes colores y formas y las explosiones no pararon de sonar, con la estatua de Quintiliano como testigo directo.

