Las fiestas contarán con 202 servicios de la Policía Local e itinerarios seguros

El Ayuntamiento de Calahorra, en coordinación con los cuerpos y fuerzas de seguridad, pondrá en marcha un dispositivo especial para las fiestas de San ... Emeterio y San Celedonio, desde el 25 de agosto hasta el 1 de septiembre. La Policía Local prestará 202 servicios de agentes durante estos días, según informa el Consistorio calagurritano.

El incremento será especial el 25, 29 y 30 de agosto. El resto de jornadas festivas se reforzarán los diferentes turnos y aumentará la presencia de agentes locales en los eventos programados que más asistencia de público tengan prevista.

En el operativo participan la Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil y tiene como fin garantizar la seguridad de los vecinos y visitantes durante las diferentes actividades programadas a lo largo de estos siete días.

En concreto, se va a reforzar la presencia de agentes en las calles, principalmente en los actos multitudinarios. La agrupación de voluntarios de Protección Civil se encargará de llevar a cabo siete rondas de itinerarios seguros en distintas zonas del casco urbano (tanto por el centro como por el ensanche y el casco antiguo todos los días). Por otro lado, acudirán a los actos diurnos.

Otra medida consiste en la instalación de cámaras de vigilancia en las calles Teatro y Sol, en zonas principales de ocio nocturno de la ciudad. El Ayuntamiento añade que se han diseñado diferentes itinerarios para hacer más segura la vuelta a casa de los jóvenes en las madrugadas de fiestas.

Además, el 25 de agosto, con motivo del chupinazo, estará habilitado un punto especial de atención de incidencias y robos de teléfonos móviles en la planta bajada del Ayuntamiento. En las horas previas al cohete, está previsto el reparto de pulseras 'Centinela' que sirven para realizar test a las bebidas para comprobar si tienen drogas (un test detecta 22 tipos de sustancias estimulantes y otro 2 clases de drogas depresoras).

El equipo de Gobierno disponía de 600 pulseras, de las cuales la mitad tenía previsto distribuir en las fiestas de la juventud y el resto ahora, en las patronales de forma gratuita.

Con todas estas acciones previstas en el operativo especial de fiestas, se pretende intensificar la seguridad de la ciudad para que toda la gente puede disfrutar con tranquilidad y seguridad de unos momentos de ocio y alegría.

Desde el Ayuntamiento de Calahorra se recuerda que ante cualquier incidencia, los ciudadanos pueden contactar con la Policía Local llamando a los números de teléfono 092 y 941 10 50 87 o con los servicios de emergencia a través del 112.