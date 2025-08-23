LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Dos agentes motorizados, ayer en la glorieta Quintiliano de Calahorra. S. S.

Calahorra

Las fiestas contarán con 202 servicios de la Policía Local e itinerarios seguros

La Guardia Civil también reforzará sus efectivos durante las celebraciones de Calahorra y Protección Civil llevará a cabo rondas nocturnas cada día

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Sábado, 23 de agosto 2025, 08:47

El Ayuntamiento de Calahorra, en coordinación con los cuerpos y fuerzas de seguridad, pondrá en marcha un dispositivo especial para las fiestas de San ... Emeterio y San Celedonio, desde el 25 de agosto hasta el 1 de septiembre. La Policía Local prestará 202 servicios de agentes durante estos días, según informa el Consistorio calagurritano.

