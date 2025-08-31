LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Buen ambiente en una terraza del paseo Mercadal. I. Á.

Las fiestas y el buen tiempo han llenado bares y terrazas en Calahorra

Las celebraciones tocan este domingo a su fin con el 'Entierro de la cuba' y la última traca en la glorieta de Quintiliano

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Domingo, 31 de agosto 2025, 09:14

Las fiestas de Calahorra tocan este domingo a su fin con la celebración del 'Entierro de la cuba' y la última traca en la ... glorieta de Quintiliano. A falta de hacer un balance detallado, la semana festiva ha sido un no parar en las calles de la ciudad, que se han llenado de actos, música y degustaciones. La hostelería se ha visto favorecida además por el tiempo, con lo que los vermús en las terrazas han estado de lo más animado. Los festejos populares, tanto en la calle como en la plaza, han sido dispares. Si bien, el Grand Prix, la capea del chupinazo y las becerras para los más pequeños han sido las citas más participativas en la plaza. Por otro lado, los encierros terminaron ayer con la suelta de novillos.

