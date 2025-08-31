Las fiestas y el buen tiempo han llenado bares y terrazas en Calahorra

Las fiestas de Calahorra tocan este domingo a su fin con la celebración del 'Entierro de la cuba' y la última traca en la ... glorieta de Quintiliano. A falta de hacer un balance detallado, la semana festiva ha sido un no parar en las calles de la ciudad, que se han llenado de actos, música y degustaciones. La hostelería se ha visto favorecida además por el tiempo, con lo que los vermús en las terrazas han estado de lo más animado. Los festejos populares, tanto en la calle como en la plaza, han sido dispares. Si bien, el Grand Prix, la capea del chupinazo y las becerras para los más pequeños han sido las citas más participativas en la plaza. Por otro lado, los encierros terminaron ayer con la suelta de novillos.

Además de la procesión con los urnas con las reliquias de los Santos Mártires, los festejos calagurritanos ofrecen en esta último jornada numerosos actos en forma de vermús musicales con las charangas de las peñas y una degustación de zurracapote en el cuarto de la peña Philips (12.00 horas).

Además, este colectivo llevará a cabo una actividad nueva en su agenda de fiestas como es un concurso de lanzamiento de alpargata. La convocatoria tendrá lugar en la plaza Montecompatri, a partir de las 13.00 horas.

Dúo Estallido

En esta última jornada festiva destaca igualmente una actuación musical del Dúo Estallido en el kiosco del paseo Mercadal (13.00 horas) y una degustación de empanada en la peña Philips al terminar la corrida en la plaza.

De otro lado, como cada año, la bajada de las peñas al coso taurino las tardes con festejos mayores está siendo muy participa. Esta tradición se realizará hoy de nuevo desde la plaza del Raso a las 17.15 horas. En el desfile tomarán parte la banda municipal, los mulilleros y los reyes y reinas de cada peña. Ya después de la corrida se realizará la subida hasta el Raso.