La feria Promostock volverá al Mercadal de Calahorra del 5 al 7 de septiembre con 35 puestos

El Ayuntamiento de Calahorra se encuentra ya organizando una nueva edición de Promostock, que se celebrará del 5 al 7 de septiembre en ... el paseo del Mercadal. De esta manera, los comerciantes que deseen participar en esta convocatoria deben inscribirse enviando un email a omic@calahorra.es entre el 4 y el 18 de agosto.

Tal y como informa el Consistorio, las adjudicaciones de los puestos de la feria, un total de 35, se efectuarán por orden de inscripción hasta completar todas las plazas disponibles. La iniciativa está abierta a todos los comercios de Calahorra que se encuentren a pie de calle y posean una antigüedad mínima de un año. No obstante, los establecimientos que no están ubicados a pie de calle y los de venta 'on line' que soliciten participar en la feria quedarán en reserva y se les adjudicará un puesto por orden de petición si hay expositores libres.

Los espacios tendrán unas dimensiones de 3×3 metros. En un principio cada comercio opta a un expositor, pero si quedan sitios libres podrá adjudicarse uno más adicional, siempre que se solicite en la inscripción. Por otra parte, en el caso de que hubiese más peticiones que expositores libres se realizará un sorteo, al igual que para designar la ubicación de cada establecimiento.

Promostock es una de las actividades incluidas en el plan de dinamización del comercio local de Calahorra que pone en marcha el Ayuntamiento con el apoyo de la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja y la colaboración de las asociaciones de comerciantes de la ciudad. La feria abrirá el viernes 5 y el sábado 6 de septiembre de 10.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas. Ya el domingo 7 de agosto estará abierta únicamente por la mañana.