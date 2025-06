Familias de niños con autismo de Calahorra reclaman una plaza en la ludoteca de verano

A falta de una semana para que termine el curso escolar, Sonia Iglesias, Pascual Cuartero y Cristina Alcalde se encuentran sin opciones, más allá de ... la red familiar, para poder conciliar su trabajo con el cuidado de sus hijos en Calahorra durante el verano. Pero no es la falta de plazas de ludoteca lo que les ha dejado fuera del servicio (de hecho el Ayuntamiento anunciaba el pasado 5 de junio que de las 1.000 ofertadas quedaban 88 disponibles), sino el que el programa municipal no contemple ninguna de ellas para niños con necesidades especiales, como es el caso de sus hijos, que presentan un trastorno del espectro autista (TEA).

Sonia, cuyo hijo tiene 6 años, es el tercer verano que se encuentra en la misma situación. «El pasado año no nos dieron opción a inscribirlo», relata esta madre, que ya desde entonces trasladó el problema al área de Juventud, sin lograr que le ofreciesen una solución. Este año, sin embargo, «por consejo de mi abogado», realizó la inscripción de manera telemática y formalizó el pago. A los pocos días «me llamaron para decirme que iban a sopesar mi caso y que nos responderían». Pero, una vez más, «me volvieron a llamar y me dijeron que lo sentían mucho, pero no estaban cualificados para atender a un niño como el mío», lamenta, para cuestionar que desde la Administración no se atienda a estos menores en verano, «cuando yo pago mis impuestos como todo el mundo».

Con este mismo obstáculo se encuentran otras dos familias de niños y niñas con autismo, que necesitan una plaza en la ludoteca para escolares de Infantil, que este año volverá a desarrollarse en las instalaciones del centro de FP La Planilla. No obstante, un cuarto niño, con síndrome de Down, «sí ha sido admitido» –aclara Sonia–.

Sonia: «Mi hijo lleva dos veranos en casa, porque tampoco lo podemos llevar a la piscina por la situación que tiene»

Cristina, con una niña de 5 años, peregrina estos días de un lado a otro buscando soluciones. «Estuve hablando con La Planilla y están dispuestos a tener a nuestros hijos, pero económicamente no pueden, y el Ayuntamiento nos dijo que en el contrato de la ludoteca no había más dinero para contratar a más personal», sostiene.

«En La Planilla nos dijeron también que nos pusiéramos en contacto con ARPA (Asociación Riojana para el Autismo) para que, a través de ellos, se contratase a personal de apoyo, ¿pero quién les paga luego?», se pregunta Cristina. «Son ellos los que tienen la obligación de hacerlo, porque además está recogido por ley», interviene Pascual. Las familias afectadas señalan, por otro lado, que dado que el servicio de ludoteca es más asistencial que educativo, el personal de apoyo que piden para sus hijos «no tiene por qué ser una PT (Profesor de Pedagogía Terapéutica) sino que con una auxiliar sería suficiente».

Con el no por respuesta momentánea, estos padres y madres ven complicado un verano más la conciliación con el cuidado de los menores. «No sé qué voy a hacer. Yo tengo una pescadería. ¿Y qué hago? ¿La meto en el almacén?», dice con enfado Cristina, quien tampoco puede contar con el apoyo de sus padres «porque trabajan».

Pero es que, además, privarles de la socialización con otros menores de su edad les hace empeorar. «Mi hijo lleva dos veranos en casa, porque tampoco lo podemos llevar a la piscina por la situación que tiene, y para una persona autista estar encerrado en un sitio sin poder socializar aumenta su problema», afirma Sonia.

Por su parte, Cristina apunta también a la necesidad de que ARPA disponga de una sede en Calahorra. En este sentido, explica que la asociación solicitó un local al Ayuntamiento el «año pasado», pero «no pusieron de su parte» y «tuvieron que hacerla en Rincón de Soto y Arnedo». Así que «ahora tenemos que desplazarnos hasta Rincón o Arnedo, donde además este verano ARPA ha hecho un campus urbano para estos niños», añade Cristina, que también lamenta que en Calahorra «no existan tampoco actividades extraescolares para que puedan ir niños autistas».

Reunión con la alcaldesa

Desde el Ayuntamiento, por su parte, se explicó ayer a este periódico que «se está estudiando» cómo poder atender estos casos el año que viene, así como que la alcaldes, Mónica Arceiz, se reunirá con una de las madres afectadas esta semana para abordar el problema.