San Andrés recupera su volumen original con el derribo de la tercera planta

La fachada sur de la iglesia de San Andrés de Calahorra ha recuperado su volumetría histórica una vez que se ha eliminado la tercera ... planta que existía en el inmueble y que correspondía a las antiguas casas de los sacerdotes, construidas en los años 40 del pasado siglo. Estas labores, que comenzaron en noviembre de 2024, acaban de finalizar dejando a la vista una nueva imagen de esta fachada, colindante al Planillo de San Andrés.

«Pero lo más importante es lo que no se ve, porque lo principal con esta obra es que hemos salvado la sacristía y la sala capitular, que estaban en peligro por el peso que tenían que soportar y las filtraciones por el mal estado de los tejados de esas dependencias», señala el párroco de San Andrés, Javier Fernández Cascante. Este sábado, de hecho, quienes participen en la subida a la torre de esta iglesia (16.00 horas), organizada por Amigos de la Historia de Calahorra, «podrán ver cómo han quedado los tejados», explica el sacerdote. La intervención ha contado con una inversión de 100.000 euros, financiados íntegramente por el Gobierno de La Rioja, a través de un convenio de colaboración con la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño.

Esta última actuación en San Andrés, ejecutada por Construcciones Uceda, se viene a sumar a otros proyectos de recuperación del monumento realizados en la pasada legislatura, como fueron las obras de conservación de la portada y la fachada oeste del templo, con una inversión de 50.000 euros, y las de consolidación de la parte trasera, que se encontraba en peligro de derribo. Este proyecto tuvo un coste de algo más de 120.000 euros.

Capilla del Niño Jesús

De otro lado, otra de las intervenciones en el patrimonio religioso de Calahorra que se está llevando a cabo en estos momentos es la restauración de la capilla del Niño Jesús en la catedral. Igualmente, esta actuación cuenta con apoyo económico del Ejecutivo regional y además, del Ayuntamiento. Precisamente, la junta de gobierno local del Consistorio ha adjudicado esta semana un contrato menor de obras para ejecutar la tercera fase de la restauración de este espacio a Sucesores de Uceda SL, por 11.026 euros.