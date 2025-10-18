LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Estado de la fachada sur de la iglesia de San Andrés tras el derribo de la tercera planta, destinada antiguamente a viviendas para los sacerdotes. I. Á.

Calahorra

San Andrés recupera su volumen original con el derribo de la tercera planta

Las obras permiten poner a salvo la sacristía y la sala capitular, que sufrían de filtraciones por el mal estado del tejado de las dependencias suprimidas

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Sábado, 18 de octubre 2025, 08:33

Comenta

La fachada sur de la iglesia de San Andrés de Calahorra ha recuperado su volumetría histórica una vez que se ha eliminado la tercera ... planta que existía en el inmueble y que correspondía a las antiguas casas de los sacerdotes, construidas en los años 40 del pasado siglo. Estas labores, que comenzaron en noviembre de 2024, acaban de finalizar dejando a la vista una nueva imagen de esta fachada, colindante al Planillo de San Andrés.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

