SARA REINARES

Exposición de pintura a favor de Cáritas

Lunes, 20 de octubre 2025, 20:57

Este lunes ha sido inaugurada en el Centro Cultural de la Fundación Caja Rioja calagurritano una exposición de pintura del artista logroñés autodidacta Alejandro Espiga. Los beneficios obtenidos por la venta de estos cuadros, que reflejan lugares de diferentes pueblos de La Rioja, se destinarán a Cáritas de Calahorra. La muestra, titulada 'Entre el sepia y el color', se podrá visitar hasta el 31 de octubre, de lunes a sábado, de 18.00 a 21.00 horas. En la inauguración participó el autor y responsables de Cáritas Interparroquial de la ciudad como la directora de su junta, Isabel Benito.

