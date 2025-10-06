Exposición del corto de Improyayas, en el Centro Fundación Caja Rioja
Calahorra
Lunes, 6 de octubre 2025, 08:31
El Centro Fundación Caja Rioja Calahorra acoge la exposición de producción propia 'Protagonistas', que explica el proceso de elaboración del cortometraje documental que con el mismo título aborda el proyecto de Improyayas. Una iniciativa impulsada por la fundación y el actor Javier Martínez Losa que ha introducido en el teatro y en la improvisación a mujeres mayores de 65 años. La muestra, que podrá visitarse hasta el 18 de octubre, recoge momentos del rodaje y fotogramas del propio documental, producido por La Rural junto con un equipo técnico y artístico de primer nivel.