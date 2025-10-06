LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
I. Á.

Exposición del corto de Improyayas, en el Centro Fundación Caja Rioja

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Lunes, 6 de octubre 2025, 08:31

Comenta

El Centro Fundación Caja Rioja Calahorra acoge la exposición de producción propia 'Protagonistas', que explica el proceso de elaboración del cortometraje documental que con el mismo título aborda el proyecto de Improyayas. Una iniciativa impulsada por la fundación y el actor Javier Martínez Losa que ha introducido en el teatro y en la improvisación a mujeres mayores de 65 años. La muestra, que podrá visitarse hasta el 18 de octubre, recoge momentos del rodaje y fotogramas del propio documental, producido por La Rural junto con un equipo técnico y artístico de primer nivel.

Publicidad

Top 50
  1. 1 En estado muy grave el peatón atropellado este sábado en la circunvalación de Logroño
  2. 2 La Sala Suite denunciará a quienes provocaron el desalojo de la discoteca por el gas pimienta
  3. 3

    Érase una vez... aquel Logroño que era
  4. 4 La nueva señal de la DGT que ya se puede ver en las carreteras de España: significado y multa que tendrán que pagar los conductores por saltársela
  5. 5 Muere el expresidente de la Junta de Extremadura Guillermo Fernández Vara
  6. 6

    La Fiscalía riojana intervino el año pasado en 56 casos de mayores abandonados
  7. 7

    Corazones de viña
  8. 8 Los viajes del Imserso se venderán en La Rioja a partir del lunes
  9. 9

    Ander Barrio esperó al final para ganar la Maratón de Logroño
  10. 10

    A ellas las atienden muy rápido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Exposición del corto de Improyayas, en el Centro Fundación Caja Rioja

Exposición del corto de Improyayas, en el Centro Fundación Caja Rioja