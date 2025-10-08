Belenes del mundo en la catedral de Calahorra
Ayer se presentó una muestra que se inaugurará en diciembre con treinta representaciones de diferentes países y que prevé crecer
Miércoles, 8 de octubre 2025, 08:27
La catedral de Calahorra acogerá la exposición permanente 'Belenes del Mundo' a partir del puente de diciembre, una muestra que arrancará con 32 representaciones ... tradicionales de diferentes países y culturas y que tiene el objetivo de crecer. Ayer fue presentada esta iniciativa por parte del párroco de la catedral, Jesús Ignacio Merino, y los representantes de la Asociación de Belenistas de Calahorra Luis Mariano Mateo (presidente), José Antonio Alcalde (vicepresidente) y José Ibáñez (secretario). También acudió José Antonio Royo, que preside la Asociación Amigos de la Catedral.
Luis Mateo indicó que el secretario, José Ibáñez, escribió a más de 140 embajadas de España en el mundo y a todas las comunidad autónomas para conseguir piezas. En algunos casos las han comprado en internet. Además, las embajadas han enviado el mensaje a sacerdotes de los países donde están y varios se han prestado a colaborar.
En el acto se mostraron siete ejemplos de belenes de Perú (relacionados con su cultura), Kenia (con lo poco de lo que disponen), Alemania (tiene movimiento), México (cerámica), Israel (de 1960 aproximadamente) y Estados Unidos (con tres partes que se recogen sobre sí mismas). Pero además, hay de Tanzania, Malawi, Benin, España y están en camino tres de países bálticos. La colección formará parte del patrimonio de la catedral y de esta manera aumentará la oferta a los visitantes, que podrán disfrutar de esta nueva iniciativa que cuenta con el apoyo económico de comercios, empresas e incluso de algún colegio calagurritano. Se admiten colaboraciones a través del correo belenistasdecalahorra@gmail.com y se está creando una página web.
Cada belén está sobre un soporte, en una vitrina y dispone de un cartel informativo con una breve descripción, un mapa, bandera y nombre del país de procedencia, así como el del donante. También se instalará alguno en tiendas de la ciudad y se publicitará para que la gente acuda a la catedral. Esta original colección estará en el claustro.
