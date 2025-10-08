Belenes del mundo en la catedral de Calahorra

La catedral de Calahorra acogerá la exposición permanente 'Belenes del Mundo' a partir del puente de diciembre, una muestra que arrancará con 32 representaciones ... tradicionales de diferentes países y culturas y que tiene el objetivo de crecer. Ayer fue presentada esta iniciativa por parte del párroco de la catedral, Jesús Ignacio Merino, y los representantes de la Asociación de Belenistas de Calahorra Luis Mariano Mateo (presidente), José Antonio Alcalde (vicepresidente) y José Ibáñez (secretario). También acudió José Antonio Royo, que preside la Asociación Amigos de la Catedral.

Luis Mateo indicó que el secretario, José Ibáñez, escribió a más de 140 embajadas de España en el mundo y a todas las comunidad autónomas para conseguir piezas. En algunos casos las han comprado en internet. Además, las embajadas han enviado el mensaje a sacerdotes de los países donde están y varios se han prestado a colaborar.

Ampliar Representación de un belén tradicional de Perú. S.S.J.

En el acto se mostraron siete ejemplos de belenes de Perú (relacionados con su cultura), Kenia (con lo poco de lo que disponen), Alemania (tiene movimiento), México (cerámica), Israel (de 1960 aproximadamente) y Estados Unidos (con tres partes que se recogen sobre sí mismas). Pero además, hay de Tanzania, Malawi, Benin, España y están en camino tres de países bálticos. La colección formará parte del patrimonio de la catedral y de esta manera aumentará la oferta a los visitantes, que podrán disfrutar de esta nueva iniciativa que cuenta con el apoyo económico de comercios, empresas e incluso de algún colegio calagurritano. Se admiten colaboraciones a través del correo belenistasdecalahorra@gmail.com y se está creando una página web.

Cada belén está sobre un soporte, en una vitrina y dispone de un cartel informativo con una breve descripción, un mapa, bandera y nombre del país de procedencia, así como el del donante. También se instalará alguno en tiendas de la ciudad y se publicitará para que la gente acuda a la catedral. Esta original colección estará en el claustro.