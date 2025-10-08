LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Belenes del mundo en la catedral de Calahorra

Ayer se presentó una muestra que se inaugurará en diciembre con treinta representaciones de diferentes países y que prevé crecer

Sanda Sainz

Sanda Sainz

Miércoles, 8 de octubre 2025, 08:27

Comenta

La catedral de Calahorra acogerá la exposición permanente 'Belenes del Mundo' a partir del puente de diciembre, una muestra que arrancará con 32 representaciones ... tradicionales de diferentes países y culturas y que tiene el objetivo de crecer. Ayer fue presentada esta iniciativa por parte del párroco de la catedral, Jesús Ignacio Merino, y los representantes de la Asociación de Belenistas de Calahorra Luis Mariano Mateo (presidente), José Antonio Alcalde (vicepresidente) y José Ibáñez (secretario). También acudió José Antonio Royo, que preside la Asociación Amigos de la Catedral.

