Visita esta mañana a las obras de la estación intermodal. I.Á.

La estación intermodal de Calahorra se abrirá al público en diciembre

La alcaldesa ha explicado que las obras están ya finalizadas, a falta de la plantación del arbolado que se realizará en noviembre

Isabel Álvarez

Isabel Álvarez

Calahorra

Viernes, 8 de agosto 2025, 12:53

La nueva estación de tren intermodal de Calahorra estará operativa para el mes de diciembre de este año. Así lo ha anunciado en la ... mañana de este viernes la alcaldesa de la ciudad, Mónica Arceiz, en una visita a las nuevas instalaciones, cuyas obras ha asegurado estarán concluidas el próximo lunes. No obstante, ha precisado que hasta noviembre no se podrán recibir los trabajos, ya que hasta esa fecha no se puede realizar la plantación arbórea prevista en el proyecto. Así que «en diciembre estará completamente operativa la estación», ha señalado la regidora, quien ha explicado que las obras se han retrasado varios meses de lo estimado con motivo de jornadas de lluvia y mal tiempo. «Nos hubiera gustado que hubiese acabado antes, pero los impedimentos climatológicos se han impuesto», ha dicho. Por otro lado, ha destacado que la nueva estación, en la que se integra el servicio de autobús, «nos va permitir dar esa imagen moderna de ciudad que actualmente es Calahorra».

