La estación intermodal de Calahorra se abrirá al público en diciembre La alcaldesa ha explicado que las obras están ya finalizadas, a falta de la plantación del arbolado que se realizará en noviembre

Isabel Álvarez Calahorra Viernes, 8 de agosto 2025, 12:53 | Actualizado 13:00h.

La nueva estación de tren intermodal de Calahorra estará operativa para el mes de diciembre de este año. Así lo ha anunciado en la ... mañana de este viernes la alcaldesa de la ciudad, Mónica Arceiz, en una visita a las nuevas instalaciones, cuyas obras ha asegurado estarán concluidas el próximo lunes. No obstante, ha precisado que hasta noviembre no se podrán recibir los trabajos, ya que hasta esa fecha no se puede realizar la plantación arbórea prevista en el proyecto. Así que «en diciembre estará completamente operativa la estación», ha señalado la regidora, quien ha explicado que las obras se han retrasado varios meses de lo estimado con motivo de jornadas de lluvia y mal tiempo. «Nos hubiera gustado que hubiese acabado antes, pero los impedimentos climatológicos se han impuesto», ha dicho. Por otro lado, ha destacado que la nueva estación, en la que se integra el servicio de autobús, «nos va permitir dar esa imagen moderna de ciudad que actualmente es Calahorra».

Cafetería, sala de usos múltiples y punto de recarga. I.Á. Esta actuación tiene un coste 4.136.835 de euros y para financiarla el Ayuntamiento de Calahorra cuenta con una subvención de 981.240 euros, aportados por la Unión de Europea Next GenerationEU – Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia- Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana- Gobierno de España, así como con una ayuda del Gobierno de La Rioja de 1,8 millones de euros. Las obras han contemplado la ejecución de un nuevo vial de acceso desde la calle Viacampo, la reforma de la terminal del tren y la adaptación de parte del andén situado entre los edificios existentes como zona de esparcimiento con pérgolas. Además, se ha urbanizado el entorno, denominado en el proyecto 'plaza Intermodal', en el que se ha implantado la zona de dársenas del autobús, zona de aparcamientos y un punto solar de recarga para dispositivos con conexión USB. Asimismo, se han creado zonas ajardinadas e itinerarios peatonales accesibles, así como se ha llevado a cabo la rehabilitación de las dos naves-almacén existentes, en donde se ubica la cafetería, las taquillas y una sala de usos múltiples.

